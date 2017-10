Trascendió Monterrey

:Que bastante molestia generó el que Nuevo León sea el peor estado en ejercer el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP).



Los diputados locales ya dijeron que, aprovechando la glosa del Informe, le pedirán cuentas al secretario de Seguridad, Arturo González García, para que les diga por qué tienen tan abandonado el uso de ese presupuesto federal, mientras los delitos siguen al alza.



Tendrían que llamar a cuentas también al ex secretario Cuauhtémoc Antúnez, no porque esté de moda echarle la culpa al antecesor, sino porque el actual titular tiene apenas cinco meses en el cargo.





:Que ya con el caballo ensillado, a varios se les ofreció viaje con el tema de los terrenos de los ferrocarriles ubicados frente a la Universidad Autónoma de Nuevo León.



Mientras ecologistas y urbanistas proponen generar un gran parque que privilegie a los peatones, ciclistas y al transporte limpio, hay otros que buscan ampliar sus espacios.



Es el caso del rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera, quien ya se vio con una extensión de Ciudad Universitaria, y ya encarrerado, hasta con un nuevo estadio para los Tigres.





:Que en el PAN estatal recibieron ayer las protestas contra los supuestos dedazos para designar candidatos a puestos de elección popular.



Entre los quejosos figuran Enrique Pérez Villa y Arturo Méndez, quienes no gritan cuando el dedo panista los favorece a ellos, pero cuando sienten que se les va una oportunidad, comienzan a llorar. Saben que el que no llora... no merece candidatura.



Olvidan que dentro de los estatutos del PAN sí están permitidas las designaciones, pero dentro de los límites que marcan los reglamentos internos.





:Que muy movidos andan desde hace algunas semanas los diputados federales por Nuevo León con el tema de la obtención de recursos adicionales para que el estado no se quede, por tercer año consecutivo, sin obra pública.



Llama la atención que el diputado panista Baltazar Martínez se aviente directamente al ruedo y declare que peleará para que no le quiten a Nuevo León sus recursos con el pretexto de los temblores.



El Gobierno Federal, asegura, tiene otras fuentes de recursos para la reconstrucción.