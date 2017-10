Trascendió Monterrey

:Que fue premonitoria la advertencia del vocero de Seguridad, Aldo Fasci, en el sentido de que los problemas graves seguirán en los penales de Nuevo León por falta de espacios y de infraestructura suficiente.



El asesinato de un interno en las regaderas del penal del Topo Chico la mañana de este viernes dejó en claro lo que siempre se ha dicho: que el Gobierno del Estado no tiene el control de los reclusorios estatales.



Y es urgente separar a los internos peligrosos de quienes no lo son, porque ahí radica gran parte de esta problemática: además de ampliaciones, es imperativo un nuevo penal.





:Que por lo pronto es bueno saber que los diputados, federales y locales, apoyan la necesidad de ampliar los reclusorios, ya que el hacinamiento es parte del problema de la violencia que se ha desatado.



Lo lamentable es que, por cuarto día consecutivo, los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no han podido entrar a las instalaciones del penal de Cadereyta porque no les garantizan su seguridad.



Pero los familiares de los internos aseguran que los abusos siguen en el interior y por eso han convencido al personal de la CEDH de no entrar.





:Que muy buena acogida le dieron en Nuevo León a la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión a la Ley de Desaparición Forzada, que contempla penas de 40 a 60 años a los servidores públicos que participen en este delito.



Tanto la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco, como la titular de Cadhac, la hermana Consuelo Morales, se congratularon ante la nueva legislación.





:Que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dará lectura hoy, ante invitados especiales de todos los sectores sociales de Nuevo León, al mensaje alusivo a su Segundo Informe de Gobierno, luego de haber entregado el documento legal al Congreso del Estado desde el pasado lunes.



La cita es esta mañana en el Gimnasio Nuevo León, en punto de las 10:30, con la particularidad de que en las invitaciones giradas a los invitados especiales, se les pide vestimenta casual.



O sea que muy probablemente, el gobernador llegará de botas y sombrero y no descarten que hasta a caballo.