Trascendió Monterrey

:Que la tensión que comenzó a desbordarse la medianoche del lunes en el penal de Cadereyta no pudo ser contenida ni con elementos de Fuerza Civil, ni del Ejército y la Policía Federal.



Los 13 muertos y muchos heridos evidencian que el manejo de los penales sigue fuera del control oficial y el mejor ejemplo es que este enésimo motín tuvo que ser disuelto a balazos por las fuerzas del orden, que abatieron por lo menos a dos internos.



Por segundo año consecutivo, si el gobernador da su Informe, hay un motín. El año pasado fue en el Topo Chico, con saldo de un muerto y 15 heridos. ¿Casualidad o mensaje?





:Que si bien Aldo Fasci, el vocero de Seguridad, explicó la trayectoria que siguieron los acontecimientos en Cadereyta desde la noche del lunes, cuando todo inició como una protesta de los internos, en las horas siguientes todo se desbordó.



Pero el vocero tuvo que entrarle a las preguntas sobre si el descontrol de los penales no es un reflejo de que la cabeza del Gobierno se encuentre en campaña.



Las fuerzas del orden, aseguró, no están politizadas, pero sí muy bien entrenadas para hacer su trabajo. Pareciera que el Gobierno no lo está.





:Que parece que están tirándole muchas pedradas a Homero Niño, secretario del Ayuntamiento y precandidato a la alcaldía de San Pedro.



Dicen que esta semana Rafael Serna, tesorero de San Pedro, estuvo hablándole a los regidores para pedir que no le autoricen a Homero el incremento de presupuesto participativo que solicitó para las colonias.



Será que al tesorero le molesta que Homero se gané el cariño de los vecinos.





:Que al subsecretario de Asuntos Jurídicos en el Gobierno del Estado, Homero Cantú Ochoa, quien antes de asumir el cargo fue presidente del Colegio de Notarios de Nuevo León, sus compañeros fedatarios lo acusan de prepotente.



Todo por su intromisión al imponer al gremio a Héctor Villegas Garza como próximo titular del Colegio mediante amenazas de realizar revisiones exhaustivas del Archivo General de Notarías a quienes no apoyen la candidatura de Villegas.



¿Estará enterado el secretario general de Gobierno, Manuel González? Con esos amigos, para qué quiere enemigos.