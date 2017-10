Trascendió Monterrey

:Que aunque cada vez que pueden lanzan su discurso antipartidos, los “independientes” de Nuevo León están mejor organizados que el partidazo en sus buenos tiempos, y para muestra, un sencillo ejemplo.



Todos y cada uno de los candidatos independientes certificaron su documentación en la notaría del subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno estatal, Homero Cantú Ochoa, bajo la rúbrica de su suplente, pero en un claro conflicto de interés y una gran prueba de que todos son candidatos de Estado.



El movimiento es además muy poco inteligente, pues les puede costar una impugnación sobre sus aspiraciones e incluso sobre la candidatura, si es que la consiguen. Falta de tacto y de vergüenza.





:Que no es una novedad que las cosas en el Gobierno Estatal estén fuera de control, y la falta de resultados sea evidente de quienes están distraídos buscando otro “hueso” o aquellos como el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, que cada vez que puede, hace las maletas y se va de tour.



Solo este fin de semana se le vio paseando por Nueva York, aunque también se ha dado el lujo de tomar largos paseos por Londres. Como no tiene un jefe directo y no fue elegido por el gobernador para el encargo, se da el lujo de tomarse días.



¿Desinterés o descuido?, será el sereno, pero lo cierto es que no ha logrado ni un éxito en los tribunales con los procesos contra ex funcionarios.





:Que el pasado viernes en la sesión de la Comisión Estatal Electoral participaron como representantes del Movimiento Ciudadano, Horacio Jonathan Tijerina; por el Partido del Trabajo, Daniel Gamboa; y por el Partido Revolucionario Institucional, Gerardo Hugo Sandoval.



Todo sería bastante normal, si no fuera porque los tres cobran como regidores en el Ayuntamiento de Monterrey, y no es correcto que en día y horas de trabajo estuvieran realizando chamba de partido.





:Que el día de hoy la senadora Cristina Díaz Salazar será distinguida junto con otros nueve legisladores por la organización civil Borde, que da seguimiento del trabajo legislativo, gobierno abierto y en la implementación del sistema de justicia.



Border Score es un índice que evalúa el trabajo de los legisladores federales y senadores. Dentro de los diez legisladores más productivos, cinco son del grupo parlamentario del PRI y del PVEM. Enhorabuena.