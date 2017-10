Trascendió Monterrey

:Que ayer sábado, acompañado del boxeador Julio César Chávez, quien le levantó la mano derecha en señal de triunfo, el gobernador Jaime Rodríguez presentó ante el Instituto Nacional Electoral su carta de intención para participar como candidato independiente a la Presidencia de la República.



El capítulo que sigue es la recolección de las firmas que requiere –unas 866 mil–, para que con el respaldo popular pueda ser aceptado.



Pero se atraviesa en este período su Segundo Informe como gobernador y el dilema que existe es si irá o no a entregarlo a la Legislatura, pues ya dijo que no comparecerá ante la representación popular.





:Que en el tema del Informe se estuvo manejando durante el fin de semana que el gobernador sí se presentaría ante el Legislativo y la propuesta llegaría el lunes para que tuviera lugar el miércoles, aun dentro de los tiempos de ley.



Sin embargo, el rechazo de la clase política y de muchos ciudadanos que dejaron sentir su enojo en redes sociales probablemente dé un nuevo viraje al tema.



Y es que tras siete horas de dar a conocer su registro por medio de las redes sociales, el Ejecutivo estatal recibió más de 900 mensajes vía Twitter, en su gran mayoría, reclamos.





:Que quién iba a imaginar que los hijos de un recalcitrante priista como fue Enrique Torres López (finado), sí participarían en política, pero en contra del partido en el que militó su padre.



Se trata de Enrique, en la Secretaría de Administración, y su hermano Mauricio, quien es coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal en el gobierno actual.





:Que el padre de ambos trabajó en los gobiernos priistas de Alfonso Martínez Domínguez, Jorge Treviño y Sócrates Rizzo. Pero años atrás encabezó el grupo político denominado Conciencia y Participación Política, que en 1973 intentó postular, por la libre, a don Alfonso para candidato a la gubernatura.



Como no había candidaturas independientes y AMD estaba congelado por Luis Echeverría, no lograron el madruguete al PRI y generaron el dedazo en favor de Pedro Zorrilla.



Además, dicen las malas lenguas que su poder es tan grande, que no se hace una contratación sin autorización de Enrique, y la prueba de ello es Lorenzo Aguilar Camelo, nuevo director de Metrorrey. Huele a caja chica.