Trascendió Monterrey

:Que hoy se cumplen dos años de que Jaime Rodríguez Calderón tomó posesión del cargo de gobernador, tras la histórica elección de 2015 que lo llevó al poder como primer independiente en el país.



Se cumplen también 24 meses de puras promesas, de ayuno de obra pública, y ni siquiera se han podido concluir las que dejó pendientes Rodrigo Medina, como la Línea 3 del Metro y los hospitales de Montemorelos y Sabinas Hidalgo.



Además, los desencuentros con el Poder Legislativo son una constante y como muestra, ni los diputados ni los ciudadanos saben la fecha oficial del Segundo Informe de Gobierno.





:Que en este segundo aniversario del Gobierno independiente no hay ex funcionarios en la cárcel y los actos corruptos como el del Cobijagate son moneda corriente en esta administración.



Y se cumplen también 730 días de precampaña a la Presidencia de la República desde la gubernatura, asunto que el titular del Ejecutivo deberá definir ante el INE a más tardar este domingo, cuando el cambio de horario le dará una hora de pilón para pensarlo mejor.



Será por eso que ayer Jaime Rodríguez andaba en la Ciudad de México, en el cabildeo para tomar su decisión sobre competir o no por la Presidencia de la República.





:Que tras el escándalo generado por dos melones para promover el mes de la prevención del cáncer de mama, el Gobierno del Estado bajó de sus redes sociales la controvertida imagen que se volvió nota nacional, pero por vulgar, machista y desafortunada.



Como que hay temas que el gobernador Jaime Rodríguez ha sabido explotar y colocar muy bien, porque son polémicos, pero en este caso ofenden a esa mitad femenina de la población.



Dicen que la imagen de los melones es otra puntada del señor que renta tonterías para hacer propaganda política.





:Que quien sigue muy activo con el programa de Escuelas al Cien, es el director del Inifed, Héctor Gutiérrez de la Garza.



Y como no puede ocultar que es de Nuevo León y que conoce muy bien el estado, el funcionario giró instrucciones para meterle mano cuanto antes a una escuela primaria de Apodaca con necesidad de reparaciones urgentes, ante el riesgo de desprendimiento de los zarpeos y parte del colado de las vigas y techos.