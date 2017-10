Trascendió Monterrey

:Que los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN, Marco González y Arturo Salinas, reclamaron muy en serio la falta de formalidad del gobernador Jaime Rodríguez, quien no ha notificado la fecha en que entregará el Segundo Informe de Gobierno.



Más allá de si el mandatario acude o no al Congreso del Estado, luego de que condicionó su asistencia a no recibir ataques y que los legisladores lo escuchen, lo que está en entredicho es su obligación constitucional de entregar el documento ante el Legislativo.





:Que el precandidato del PAN a la Presidencia, Rafael Moreno Valle, arribará a Monterrey el próximo domingo y las apuestas dicen que Mauro Guerra, líder estatal del albiazul, no lo acompañará en sus actos de promoción política.



Lo que no es difícil de inferir es que, quien no se separará ni un rato del ex gobernador poblano será la diputada independiente Karina Barrón, pero también Iván Garza, quien acaba de lanzar un video en redes sociales bajo el lema de “Rescatemos Monterrey”.





:Que hay quienes nunca dejan de sentirse con poder, aunque formalmente no ocupen ningún cargo público.



Es el caso del ex alcalde de Escobedo, Abel Guerra, de quien dicen está detrás de Pablo Arriaga, dedicado a organizar a los taxistas y transportistas autodenominados independientes, pero que también cuentan con la anuencia de la Agencia Estatal del Transporte y de su titular, Jorge Longoria.



Los enterados afirman que Arriaga es en realidad el mono de ventrílocuo de Abel, quien lo mueve a su antojo gracias a que le ha prometido encumbrarlo como un gran líder sindical.



No cabe duda que, en vísperas de elecciones, surgen siempre nuevos mesías, aun a costa de traicionar su origen.





:Que la marcha conmemorativa por el 49 aniversario de la masacre del 2 de octubre del 68, que año con año encabezan en Monterrey el Partido del Trabajo y el Frente Popular Tierra y Libertad, fue dedicada ayer a lo que llamaron persecución política en contra de la Preparatoria Emiliano Zapata y los Cendis.



El dirigente del PT, Alberto Anaya, aseguró que la presión que reciben por parte de la PGR es debido a la alianza con Morena para las elecciones del año próximo.