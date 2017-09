Trascendió Monterrey

:Que donde de plano ya se instaló la desconfianza entre dimes y diretes es en la elección del Comité de Acompañamiento que va a ayudar a seleccionar a los mejores hombres y mujeres para integrar la Fiscalía General, y las de Anticorrupción y Delitos Electorales.



El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dice que la ley “nació muerta” y el comité se va a llenar de “paleros”. Los diputados le piden no generar desconfianza.



Los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil insisten en un asiento de primera fila para mirar todo el proceso de cerca y que no vayan a cometer alguna irregularidad, y este lunes estarán en la Oficialía de Partes del Congreso los colectivos Nosotros, Redes Quinto Poder, Alianza Cívica, Únete Pueblo y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.





:Que la cosa no es para menos si se busca elegir a quien procure justicia, en los momentos que vivimos; tras la estela de casos de corrupción, lo mejor que pueden hacer los diputados, en vista de su mala fama, es abrir todo el proceso, transparentar cada paso, transmitir en vivo cada sesión, en resumen, no dejar duda alguna.



No con ello retomarán la confianza ciudadana, pero al menos no acumularán más puntos negativos.





:Que a pesar de la grilla interna que traen en su contra, la presidenta de la Mesa Directiva, Karina Barrón, ha logrado por tercer año consecutivo conservar la titularidad de la Comisión de Igualdad en el Congreso.



Dicen que luego de su cercanía con el Instituto Estatal de las Mujeres, logrado durante este año, ahora planea estar muy pendiente en la integración de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer. Obras son amores, a ver cómo avanza.





:Que se prevé que el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, sea el primero de una larga lista de ediles que decidan cancelar actos y publicidad del Segundo Informe de Gobierno, para cumplir solo con el requisito legal y presentarlo ante el Cabildo.



Y es que el “horno no está para bollos” ante la emergencia nacional y cualquier gasto no necesario, por más legal que sea, causa un impacto profundamente negativo en la población, y el objetivo de “mostrar el buen trabajo” se vería derrumbado. Ya veremos qué presidente municipal decide tomar el mismo camino.