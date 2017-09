Trascendió Monterrey

:Que tras el terrible sismo que sacudió el centro del país, las dependencias de rescate de Nuevo León fueron las primeras en levantar la mano y agarrar camino para ayudar a nuestros hermanos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla, donde hubo una mayor cantidad de afectaciones.



Hacia mediodía serán enviados este miércoles al menos 80 elementos de las distintas corporaciones de Protección Civil, tanto municipales como del estado. Además de la instalación de centros de acopio de víveres y material de curación para enviar en cuanto sea posible.



Pero también la iniciativa privada ha tendido una mano en el caso de la reconstrucción en Oaxaca y Chiapas, la empresa Gruma mandará apoyo en especie, con 22 toneladas de maseca para alimentar a la población, por su parte Construrama está presta para apoyar en la reconstrucción. Lo único bueno de los malos momentos es que tienden a sacar lo mejor de las personas.





:Que bastante movida estuvo la sesión de Cabildo en el municipio de San Pedro y el alcalde Mauricio Fernández Garza se volvió a aventar un round contra los regidores, ya que había oposición de nombrar el recién inaugurado mural del Túnel de la Loma Larga, realizado por el artista urbano Doctor Lakra, como patrimonio municipal.



Para algunos integrantes del Cabildo, así como para cierto sector de la población este trabajo no puede ser considerado arte y por lo tanto no quisieron incluirlo dentro del resguardo. ¡Ahora resulta que salieron expertos!





:Que donde también tuvieron una laaarga sesión fue en el Ayuntamiento de Monterrey; los ediles la hicieron cansada, porque no estaban de acuerdo con el reglamento de participación ciudadana propuesto, y aunque en general votaron a favor, se la pasaron haciendo una serie de cambios, por lo que el documento terminó como un auténtico Frankenstein.



Además también alzaron la voz contra el Gobierno Estatal porque a casi dos años de la promesa, no les han cedido el control total de la seguridad en el municipio, e insistieron que la Policía Regia debe hacerse cargo en toda la capital del estado y no compartir responsabilidad con Fuerza Civil. ¿Será que sí pueden?