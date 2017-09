Trascendió Monterrey

:Que las malas prácticas de nepotismo no paran en el Poder Judicial del Estado y ahora quien puso el mal ejemplo fue el magistrado Leonel Cisneros Garza.



Resulta que su hijo, Leonel Cisneros López, quien actualmente se desempeña como secretario de la Gestión Judicial, no presentó en tiempo y forma su papelería para acceder al nuevo concurso para jueces y el Consejo de la Judicatura de todos modos le aceptó su registro.



Dicen en el júnior es engreído y trata mal a las personas, porque se siente con poder debido al puesto que actualmente ocupa su padre, además de que en anteriores cargos no ha entregado los mejores resultados.



Lo preocupante es que sin importar la renovación de la presidencia, este tipo de prácticas siga existiendo y el órgano encargado de poner orden, que es el Consejo de la Judicatura, solape este actuar, en lugar de sancionarlo.





:Que hace apenas unas semanas se realizó un relevo en la Subsecretaría de Prevención Estatal, y entró en labores Mónica Garza Candia. Si el nombre no le suena, no se apure, tampoco es que sea muy conocida extramuros, pero sí resonaba dentro de Palacio de Cristal en la pasada administración de Monterrey.



Resulta que, además de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Humano con Elizabeth Rosas, es una fuerte representante de las iglesias evangélicas de la ciudad, e incluso mandó a pastores a dar cursos en distintas corporaciones policiacas, y fue la artificie de la famosa entrega de las llaves de la ciudad a Jesucristo.



A ver si entre sus estrategias de prevención no están ponerlos a rezar para evitar delitos, porque así como están las estadísticas delictivas, se necesita mucho más que oraciones.





:Que hoy la sesión del Congreso tendrá bastante variedad y no solo porque se le rendirá un homenaje de cuerpo presente al ex diputado Ernesto Tijerina Cantú, quien también fue líder de la Sección 50 de maestros.



Resulta que un par de horas antes se realizará un espacio solemne para reconocer a Miguel Luna, integrante del emblemático dúo El Palomo y El Gorrión, quien también falleció recientemente.



Así que la sesión de este martes en el Poder Legislativo será de todo, menos ordinaria.