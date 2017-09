Trascendió Monterrey

:Que varias organizaciones de la sociedad civil acudirán este lunes al Congreso para buscar formar parte del Comité de Selección que revisará los expedientes de quienes deseen postularse para la Fiscalía General, de Combate a la Corrupción y Especializado en Delitos Electorales.



Las agrupaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Colectivo Nosotros, Redes Quinto Poder y Únete Pueblo llevarán sus propuestas sobre las personas que deben integrar estos órganos.





:Que quien pegó tremendo grito el 15 de septiembre, pero por el berrinche que se agarró, fue el alcalde de Apodaca, Óscar Cantú, quien pidió al Poder Legislativo que le “regresara la invitación al evento”, porque no le gustó la representante que le mandaron.



Se trata de la diputada Gloria Treviño, quien suena fuerte para sucederlo en el cargo, pero tampoco quería que le mandaran al otro apodaquense, Andrés Cantú, pues es otro que también tiene posibilidades.



Al final, la presidenta del Congreso, Karina Barrón, optó por regresarle la invitación y no mandar a nadie.



Hablando de la diputada independiente, apenas dos semanas en el cargo y no deja de lloverle. Y es que sus compañeros afirman que le ha quedado grande el cargo, y su falta de experiencia en el desarrollo de las sesiones es evidente, y además la acusan de ser impuntual.





:Que el que no ha parado desde hace un par de semanas, es el director del Inifed, el nuevoleonés Héctor Gutiérrez de la Garza, quien sigue de cerca en el equipo del presidente Peña Nieto que evalúa las zonas de desastre en Chiapas y Oaxaca, tras los daños que causó el temblor.



La urgencia por hacer la reparación en los planteles educativos es evidente, y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, se lo ha dejado bastante claro.





:Que como cuchillito de palo, el que no ceja en su intento por lograr la candidatura del PAN para la alcaldía de Guadalupe, es el ex diputado local Francisco Bustillos.



Dicen que aprovechó el proceso de renovación de su militancia, para pedirle a su dirigente municipal, Simón Lomelí, que se realice un procedimiento abierto en la elección al abanderado en este municipio para el 2018.



La cosa es que no todo depende de él, tendrá que decidir el Comité Directivo Estatal que preside Mauro Guerra, el cuñado del ex candidato en la pasada elección y quien insiste en repetir.