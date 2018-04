Admítanlo todo es mejor cuando hay vikingos

Los guerreros nórdicos, así como su mitología, han sido uno de los más grandes legados que las sagas vikingas han dejado a la generación actual de buscadores de contenido para entretener y llevar a los consumidores a un siguiente nivel, desde las referencias que se hacen de los más grandes exploradores de los mares de la antigüedad, hasta la ira y belleza de sus dioses, todo en diversos contenidos televisivos, cinematográficos, cómics, libros e incluso en el mundial de Rusia 2018, porque si no verán este evento deportivo sólo porque Islandia participa tienen problemas de falta de visión vikinga lectores.

Aguerridos, salvajes, rudos y sobre todo barbones, sí la barba es vital; son las más grandes características de un guerrero al servicio de Odín y los dioses del Valhalla, sino lo creen vean las referencias a Thor, Dios del Trueno, en los cómics y películas de Marvel; el Rey Ragnar en la serie de Vikingos; e incluso en los videojuegos como: World of Warcraft, The Lost Vikings, Diablo, For Honor y sobre todo en la próxima entrega del ya aclamado God of War, juego exclusivo del Play Station 4 que verá la luz el próximo 20 de abril, claro que tendrá que ver con las sagas vikingas.

Por supuesto en esta nueva entrega el guerrero espartano Kratos, tras haber derrotado al mismísimo Zeus, padre de los dioses griegos y hermano del rey de los mares, Poseidón, quien también encuentra su fin a manos del espartano; y del rey del inframundo, Hades, al que también le da su receta de puñetazos; necesitaba un nuevo enemigo digno de dar pelea a un matadioses, pero los dioses egipcios no son lo suficientemente rudos, los dioses celtas es como regresar a los griegos pero con más magia y amor a la naturaleza, los dioses prehispánicos de Latinoamérica quedan muy lejos al igual que los del lejano oriente, además de que todos son débiles en comparación de los dioses más grandes de toda la era antigua, los dioses vikingos.

Tras haber derrotado a Zeus, Kratos busca una nueva vida en las tierras de los guerreros nórdicos, esta vez acompañado de un hijo, sabe Odín de quién será pues ese personaje es todo un pillín con las mujeres, pero en una tierra lejana, llena de monstruos y criaturas extrañas, dioses fuertes y con gran experiencia en batalla, el griego deberá buscar un camino para encontrar la paz y evitar nuevamente una muerte a manos de un dios, o de alguno de sus sirvientes como se ha visto en entregas anteriores.

Las primeras imágenes del juego muestran a un espartano viejo, con una imponente barba, les dije que la barba es esencial para un juego de vikingos, que deambula junto a su joven hijo las frías y desoladas tierras de Midgard, tierra de los humanos en la mitología nórdica; sin embargo también se encuentra con grandes enemigos que pondrán a prueba sus habilidades como guerrero y donde definitivamente podría encontrar un final digno de un guerrero, pues incluso la serpiente de Midgard que será la causante del fin del mundo, Jörmungandr, hace su aparición en los avances del videojuego, lo cual promete mucho ya que incluso Thor muere bajo su yugo en la mitología nórdica.

Hasta el momento los críticos que han logrado poner sus manos en el producto terminado han dado reseñas increíbles del juego, y como no si tiene vikingos en su historia, lo cual ya lo perfila como uno de los mejores juegos de este 2018, aún sin iniciar las ventas en todo el mundo. Los creadores hicieron un trabajo increíble en el diseño de los personajes y ambientes del mismo, la historia aunque un poco forzada para incluir a un griego en la vida de los dioses vikingos parece ser una buena ancla para todos los fanáticos de la saga, así como para los nuevos interesados en conocer a este griego que resulta ser un buen guerrero bajo el control de un buen jugador, además si alguna vez Xena la princesa guerrera tuvo sus encuentros con el mismísimo padre de todo, Odín, no veo porque Kratos no podría hacer lo mismo.

Sin duda la llegada de este videojuego a los anaqueles de las diferentes tiendas especializadas es un evento esperado por muchos videojugadores en todo el mundo, por lo que las ventas de la nueva entrega de God of War se espera sean muy altas en las primeras semanas, incluso podría generar un incremento en la venta de las consolas de Sony al ser un titulo exclusivo para la PS4, pero para tener una mejor visión de este juego debemos esperar hasta el viernes y así juzgar el trabajo final de los desarrolladores de este juego, el cual hasta el momento pinta para no decepcionar a nadie, debido a que… adivinaron tiene vikingos.

