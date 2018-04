Que sigan llegando los minis

Para sorpresa de muchos uno de los productos más aclamados de los últimos años por parte del gigante japonés de los videojuegos, Nintendo, no ha sido su nueva consola híbrida “Switch”, mitad consola, mitad portátil, pero completa diversión y un costo exagerado por los juegos que oferta que aún no son tan impresionantes; sino que las versiones nuevas y miniatura de sus consolas originales como el Nintendo Entertainment System (NES) y el Super NES, han dejado un vació en muchos fanáticos que lo lograron obtener estas consolas vintage.

Pero así como en la década de los 90 llega una nueva imagen y un nuevo competidor bajo la bandera de la extinta Sega, quien traerá del olvido a Sonic The Hedgehog (el Erizo) para que muchos fanáticos puedan revivir sus momentos al frente de una pantalla mientras sostenían un control de la conocida entonces como Sega Génesis, el principal competidor del SNES en todo el mundo, ya que las gráficas eran muy similares y las características y juegos de ambos eran muy similares, brindando a los videojugadores la primera guerra real de consolas, es algo así como las cruzadas de las consolas.

La pregunta es por qué ahora, por qué tener un espectacular regreso con su consola Sega Génesis pero con su versión mini, ahora compatible con televisores HD y con controles inalámbricos, pero con todos sus juegos clásicos e incluso algunas novedades, como lo hizo Nintendo con su SNES mini, será que tienen que ver los recursos y ventas que recaudó el gigante japonés al vender todas sus consolas minis, o simplemente es porque quieren brindar una nueva opción a los jugadores como fue en la década de los 90; la respuesta es obvia lector, pero no por eso es mal intencionada.

Seamos honestos, el dinero siempre mueve al mundo, incluso algún comercial afirmaba a finales de los noventa que el dinero es el producto milagro, “compra de todo, incluso amor”, decía la pantalla, y cómo no estar de acuerdo con eso si es la verdad; todo mientras una lluvia de billetes verdes se apreciaba en la pantalla del televisor, entonces la motivación empresarial es simple, quieren vender más y aprovechar el momento.

Sobre todo porque después de adelantarse una generación con su Sega Dreamcast Sega decidió dejar la contienda de las consolas y con ello dedicarse solamente a la creación de videojuegos y no de consolas, juegos que han visto la luz en las consolas de Nintendo, por lo que han vivido bajo el yugo del gigante japonés desde entonces, algo que a pesar de ser una buena relación comercial no ofrece los beneficios totales que tiene ser una empresa como Nintendo, por ello la salida de esta nueva versión miniatura del Génesis es una buena sorpresa a los verdaderos videojugadores de los 16 bits, y con la reciente salida de la película Ready Player One, puede ser el mejor momento de llegar a una nueva generación de jóvenes y niños con una oferta diferente a las consolas actuales.

Además lo más destacado de esta edición son los juegos, más de 80 elementos de diversión en 16 bits como Altered Beast, Golden Axe, Comix Zone, Mortal Kombat, Phantasy Star y por supuesto la gran saga de Sonic, además de que incluye una opción que no contienen las versiones mini de las consolas de Nintendo, es compatible con los cartuchos de juego originales, mismos que en muchos mercados se pueden conseguir por precios menores a los 100 pesos e incluso si se tiene suerte hasta en 10 pesos cada cartucho, eso si sabes dónde comprarlos, además de que existe el internet para comprarlos en línea; aunado a esto l mejor característica es su precio bajo a comparación de las nuevas versiones de Nintendo, ya que oscila entre los mil y mil 500 pesos, lo cual deja un nuevo panorama para los jugadores.

Con este regreso de la consola más emblemática de Sega, solamente resta responder una pregunta por parte de la compañía, al igual que para Nintendo, con el éxito y competencia que han tenido estas versiones mini de sus consolas emblemáticas seguirán con este trabajo y harán un mini Nintendo 64 o un mini Sega Dreamcast, porque seguramente hay un mundo de consumidores que ya tienen empleo y crecieron con estas consolas que estarían dispuestos a comprar estas nuevas versiones con tal de seguir con la onda retro y reviviendo la nostalgia de tiempos más simples y juegos más difíciles que cualquier God of War, solamente resta ver el desarrollo de esta nueva guerra de consolas mini, que siga llegando lo retro y que la nostalgia nos lleve de la mano a un mundo nuevo y lleno de referencias de la infancia.

