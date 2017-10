Las fantasías animadas de ayer y de hoy

Son las cinco de la mañana, estás despierto frente al televisor comiendo un tazón de cereal de tu cereal favorito, poco a poco las imágenes en la pantalla toman forma, tus ojos apenas adaptándose a la luz comienzan a abrirse para disfrutar de una buena serie animada, aquellas con las que creciste y que te dieron muchas alegrías.

Ahora imagina poder no solamente admirar esas bellas imágenes y que los personajes puedan ser controlados por ti, esa es la oportunidad que ofrece el videojuego Cuphead, un fenómeno que no solamente trae muchos recuerdos a los videojugadores más apasionados debido a la simpleza de sus gráficas y su modo de juego sino también por su gran belleza en cada aspecto del diseño tanto de los personajes como del mundo donde se desenvuelven, esto ha generado que sea uno de los juegos que más han vendido en los últimos meses.

Completamente inspirado en las caricaturas de la década de 1930 Cuphead cuenta con una belleza gráfica sin igual, esto debido a que todo el diseño del juego en vez de ser llevado a cabo en grandes computadoras con complicados programas de diseño, fue hecho completamente a mano mediante la ilustración tradicional, esto es uno de los valores agregados que hacen de este juego algo muy especial que ha roto récords de venta.

Los mundos que debes recorrer para avanzar en la historia recuerdan de inmediato ambientes que fácilmente son recorridos por Bugs Bunny, Betty Bop, Popeye o cualquiera de las animaciones extrañas y desquiciadas de Ralph Bashki, conocido por su irreverencia y temas adultos en sus animaciones; pero esto es solo como la cereza del pastel, ya que en el juego encierra una obra maestra de los videojuegos.

La música es un gran aditivo para la acción en la pantalla ya que rescata los tradicionales sonidos de música de jazz con la que muchas veces se acompañaban las acciones en estás caricatuas, además quién no recuerda el famoso baile de los esqueletos al ritmo del xilófono, una escena muy tradicional en las caricaturas que con algo de suerte aún se pueden disfrutar en algunos canales de cable por las mañanas un buen fin de semana.

En cuestión de jugabilidad Cuphead no deja nada a la deriva, el modo de juego a pesar de ser simple como un juego de plataforma muy al estilo de Súper Mario Bros, cuenta con una dificultad considerable lo cual genera un reto tanto para jugadores nuevos como aquellos que ya cuentan con una experiencia en este tema, eso recuerda que los juegos no deben tener tramas complicadas o gráficos demasiados elaborados para tener un excelente producto en la industria.

Además de que incluye las opciones de jugar en solitario o en compañía de un amigo para poder llevar la aventura a un nivel superior, siempre es más divertido jugar en compañía de alguien además de que puede ser un factor a favor para terminar la historia, la cual simplemente diré es adecuada al mostrar a dos hermanos, Cuphead y Mugman quienes deben recorrer mundos extraños, adquirir nuevas habilidades y poderes para que de esa forma paguen su deuda al Diablo, con quien ingenuamente hicieron un trato.

Al momento el juego únicamente se encuentra disponible para la consola de Microsoft, la Xbox One; así como para algunas plataformas de juego en computadora, aún no hay confirmación de la disponibilidad de este título para las consolas de Sony o Nintendo, pero al superar el millón de copias vendidas en solo estás dos plataformas es seguro que los desarrolladores buscarán posibilidades de llegar a los demás mercados y así generar no sólo más ventas sino mayor amplitud incluso para pensar en dar seguimiento a este juego y ofertar nuevas secuelas para todas las consolas.

Porque a pesar de que al momento se tenga exclusividad por parte de Microsoft para este título la historia ha mostrado que este tipo de “juegos exclusivos” no suelen permanecer de esta forma por mucho tiempo para una sola consola, dejando así a los demás interesados en conocer este innovador juego con características retro abierto a todo el público videojugador a nivel mundial.

Por el momento solo queda esperar a que el juego siga teniendo un buen desarrollo y ver finalmente los resultados de las posibles negociaciones que pueda tener el equipo desarrollador con Sony o Nintendo y buscar llevar su título a las consolas PS4 y Switch respectivamente, lo cual muchos videojugadores esperan con impaciencia ya que consideran injusto que esté disponible solo para algunas consolas.

