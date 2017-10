Un gigante verde para garantizar las ventas

En próximos días los cines no sólo de México sino también del mundo recibirán el estreno de la tercera película del dios del Trueno Thor, con el título Ragnarok, que en la mitología nórdica quiere decir no solo el fin del mundo sino también de la humanidad, una lucha que los dioses libran pero en esta ocasión no solamente se disputará en las historias de los personajes sino también en la vida real al tener que competir con la cinta de DC Comics que presenta a la Liga de la Justicia, un equipo que promete mucho en la pantalla grande.

En su segunda edición la cinta del dios el trueno de Marvel Comics, Thor el Mundo Obscuro, logró recaudar en sus dos primeras semanas en los cines del mundo un total de 429.8 millones de dólares, una cifra que lo mantuvo en la cima y no dejaba duda de las producciones de la casa de las ideas, sin embargo con la llegada de la cinta de la Mujer Maravilla de parte de DC Comics y Warner esa cifra quedó en el pasado cuando la cinta de la amazona logró recaudar de manera global más de 435 millones de dólares en ventas de taquilla, manteniendo la lucha de ambas casas de superhéroes en un terreno más parejo.

Sin duda la historia que centra la nueva cinta del dios del trueno no suena nada mal, a quien no le gustaría ver el fin del mundo y la lucha de los dioses por a supervivencia en la pantalla grande, pero acaso eso sería suficiente para pelear contra la llegada de Darkseid y los héroes mas grandes del mundo, que además tienen a Batman, uno de los más grandes billonarios de las historietas, sin duda el podría dar un mejor impulso al comprar las entradas, o solamente por ver al murciélago en la pantalla grande las ventas que puede generar, entonces cómo lograr que las ventas favorezcan al rubio del martillo a pesar de que su estreno es antes al de los héroes dirigidos por el detective más grande del mundo.

Imaginen lectores lo siguiente, son ejecutivos de los estudios Marvel y analizan la situación de esta competencia, por un lado el dios del trueno, por el otro todos los dioses del universo de DC Comics, incluida Wonder Woman que se ha logrado imponer en ventas en taquilla, demostrando que Marvel no es el mejor en hacer cintas, analizan la situación y descubren que la mejor solución es incluir a otro personaje en la cinta, y como en las últimas ediciones de Los Vengadores se ha perdido en el universo el gigante esmeralda, por qué no recuperarlo, pero ¿cómo?

Hulk es uno de los personajes más enigmáticos y con algunas de las historias más impresionantes que ha desarrollado la casa de las ideas, la versión moderna de Jeckyll y Hyde ha generado mucha expectación, aceptación y cariño en el universo de los cómics y sin duda una de las mejores historias del gigante esmeralda es Planeta Hulk, tramo argumental en el que al momento podemos deducir esta basada la participación de este monstruo verde en la cinta del dios del trueno, esto debe garantizar las ventas en taquilla, dirían al unísono los ejecutivos.

Al perderse Hulk es enviado a otro planeta donde es capturado y forzado a pelear al estilo de los gladiadores de la antigua Roma, algo que al parecer le sucede al rubio el martillo, así nos lo muestran los avances cinematográficos, además de ser una buena forma de generar ventas explora la eterna rivalidad de Thor y Hulk para definir quién es el más fuerte de los dos, como sabemos siempre han tenido una riña al respecto al sostener que cada uno es más fuerte que el otro.

Pero, porque así es esto lectores siempre hay un pero, esto nos quita la posibilidad de disfrutar la verdadera adaptación de una de las mejores historias del gigante esmeralda una que se desarrolla hasta la Guerra Mundial Hulk, donde el gigante verde se enoja tanto con los héroes e la Tierra que acude por venganza y así destroza a más de uno de los emblemáticos héroes en su camino de destrucción, una escena que sería mucho mejor que la del Ragnarok, y que al parecer estará perdida debido a las grandes ideas de mezclar historias de los ejecutivos y guionistas de la casa de las ideas.

A pesar de esto la inclusión del gigante esmeralda en la cinta es un buen augurio debido a que proyecta una posibilidad de darle seguimiento a la historia de este personaje, la cual es sumamente compleja debido a su conflicto de personalidad, pero entonces si no es con Planeta Hulk ,qué historia podría superar las ventas, porque al final admitamos todo gira en torno al verdadero gigante verde, el dinero, el dólar, money; simplemente puedo opinar como cualquier fanático que la mejor historia de Hulk es aquella en la que al fin logra separar sus dos personalidades gracias a la ayuda del Doctor Doom, en ella tenemos un mejor panorama no sólo de la personalidad más fuerte sino también la más malvada entre Hulk y Bruce Banner, porque al final que pasaría si el villano de la historia siempre fue el Doctor Jeckyll y el héroe que lo detenía era Mister Hyde, entonces sin el héroe que detiene al villano, esa lectores será la historia de futuros desvaríos así que sigan en sintonía.

