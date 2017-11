Cuando al bien lo consume el mal

Los héroes son conocidos y aclamados por vencer a los grandes villanos o monstruos del mundo, es un hecho comprobado no sólo por las historietas, películas y cientos de libros de ciencia ficción y fantasía; sino también por la misma historia desde leyendas como la de Odiseo, Teseo, Perseo y otros eos, hasta las más modernas como los héroes de la guerra mundial y aquellos que logran la libertad de un país de un régimen totalitario, los héroes están por todos lados, pero acaso su presencia no tiene consecuencias.

La aparición de un héroe o un superhéroe siempre estará ligada a la aparición de un supervillano, veamos el más grande ejemplo de todo el universo del cómic, Batman. En sus inicios el hombre murciélago solamente combatía al crimen común, es decir ladrones, gángsters, crimen organizado, algunos secuestradores, asesinos, entre otros; pero no existían dementes como el Guasón, Pingüino, Espantapájaros o Dos Caras; ellos vinieron después como una consecuencia directa de la aparición de Batman en la jugada, esto es necesario porque el héroe necesita nuevos retos, pero innegablemente el héroe sabe que provocó esta situación, cómo lidiar con ello.

Para el mejor detective del mundo no es excepción, no es sencillo cargar con la culpa de crear a los villanos más grandes que han azotado a Ciudad Gótica, pero su ventaja es que siempre está un paso adelante de ellos, pero imaginemos que surge un villano tan malvado, tan inteligente que sea capaz de estar a un paso de distancia de lo que haría nuestro hombre murciélago, ese villano sería increíble, sobre todo porque sabemos que nadie le gana a Batman, ni siquiera la Liga de la Justicia o al dios cósmico Darkseid; ahora si ese villano existiera aún en los cómics sería una situación engorrosa para el hombre murciélago, si eso es malo imaginen que no es uno sino que son siete.

Un mundo alterno muestra una imagen, Batman ha fallado, el mayor temor del mejor detective del mundo se ha hecho realidad, Superman ha enloquecido y no sólo ha aterrorizado al mundo entero sino que ha eliminado a todos los héroes de la Tierra, la Liga de la Justicia no existe más, el único sobreviviente es Batman, ha creado un plan para vencer al hombre de acero, al igual que en la película de Batman vs Superman tiene una lanza de kryptonita, Superman se burla y rompe su lanza, corta su brazo y está a punto de eliminar al hombre murciélago, en su mente el mejor detective del mundo sólo tiene un pensamiento: “nunca debí confiar en ti, te convertiste en mi mejor amigo y me traicionaste, nunca espere usar esto”.

De pronto Batman comienza a sufrir una transformación, comienza a perecerse al único ser que ha logrado matar al kryptoniano, Doomsday; como siempre Batman está un paso adelante, se ha infectado con un virus que lo convirtió en el monstruo más fuerte del universo, capaz de regenerarse e incluso regresar de la muerte, todo con la gran mente de Batman, su convicción y su sed de justicia, que muchas veces se parece a la venganza, sin duda el hombre de acero no tuvo oportunidad, su final fue inmediato y nada apacible, pero el mundo jamás conoció a un villano tan horrible como Batman El Devastador.

Esta solamente es una pieza del rompecabezas que ha generado la saga de cómics que ha desarrollado Detective Cómics en su nueva historia Metal, donde siete versiones de Batman se han reunido en la Tierra para conquistarla debido a que cada uno de sus mundos fue llevado a la ruina por sus propias manos, los murciélagos del infierno han surgido y ni siquiera Batman puede detenerse a él mismo y mucho menos con versiones de él mismo pero que cuentan con los poderes y habilidades de los miembros de la Liga de la Justicia o de los villanos más fuertes de ellos.

Al principio la idea parece descabellada o hasta un tipo de plagio de lo que en su momento fue el Mundo de los Supermanes cuando al menos cinco versiones del hombre de acero muere, surgen estas versiones que intentan proteger Metrópolis, muchos de ellos violando la ley, pero vamos, eso ya era algo que se definiría al final por la bondad de los corazones de algunos Supermanes mientras que el original llega y resuelve todo a golpes, pero Batman no trabaja así, él es más inteligente más obscuro y no teme llegar al límite para lograr lo que quiere y es por eso que al tener solamente la ambición de conquistar al mundo lo hace el peligro más grande para la humanidad, un peligro que ni el mismo Batman podrá resolver o al menos eso parece.

La historia aún no ha llegado a su final, pero promete ser una de las historias más épicas que ha creado DC Comics, sin duda la sola idea de que Batman se haya instalado en la obscuridad y se haya perdido tanto en la maldad ya es una promesa de una gran historia, pero el hecho de que lo haya hecho en siete ocasiones diferentes y haya terminado con siete versiones alternas de la Tierra lo hace sencillamente épico, aunque sin duda ver al hombre murciélago fallar y ser vencido por sus versiones malignas suena sin duda como la mejor forma de dar un giro y terminar el universo de la mejor forma, además siempre hay una forma de regresar de la muerte, un nuevo Deus Ex Machina para todo el universo de los cómics, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados los escritores, al final simplemente podría terminar con una escena de Bruce Wayne despertando aferrado de un oso de felpa y viendo que su vida fue un sueño, o el inicio de una realidad, eso lectores se definirá al final de Metal, una lectura ampliamente recomendable.

teodoro.santos@milenio.com