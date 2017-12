Sonrisas navideñas que causan desastre

Desde la creación de la celebración de la Navidad la cultura popular se ha visto inundada por cientos de especiales bajo esta temática donde el protagonista es el gordo bonachón del traje rojo, y por supuesto no hay excepciones en el mundo de los cómics donde algunos de los héroes más conocidos de todo el universo de las capas y máscaras han tenido sus aventuras ambientadas en la nieve y motivadas por villancicos navideños.

Los Jóvenes Titanes, Superman, Flash, todos ellos han vivido algún especial de Navidad donde han logrado conocer hasta a Santa Claus, pero no son los únicos que han decidido celebrar esta festividad donde se supone lo importante no son los regalos o la comida sino la compañía de la familia y los seres queridos, pero qué pasa si alguno de estos personajes de pronto decidiera que la Navidad no debe llevarse a cabo, claro hablamos de un gran villano, el único que podría ser capaz de finalizar con la alegría de esta temporada es el Guasón, que privilegia las risas pero no en el sentido de la celebración.

Las navidades con el Guasón es uno de los episodios más divertidos de la serie animada de Batman, que tuvo su transmisión en la década de 1990, la cual fue la mejor serie animada del hombre murciélago. En el capítulo de esta serie el príncipe payaso del crimen busca a toda costa terminar con la Navidad pero de forma claro única y graciosa, aunque claramente siempre está el hombre murciélago para evitar sus planes, aunque no comparte la idea de usar un gorro rojo y una barba blanca para salvar la Navidad.

El caos siempre es el principal móvil del príncipe payaso del crimen, pero si trasladáramos sus planes al mundo real creo que no competiría mucho con las desgracias reales que se sufren en todo el mundo aún en temporadas navideñas, aunque siempre sería divertido imaginar hasta qué grado o que acciones puede llevar a cabo este villano en el mundo real que literalmente destroce esta festividad.

En primera debería no sólo de robar los bancos sino que como buen político puede generar más caos al momento de quitar una prestación de ley como es el aguinaldo, imagine lector que de pronto en lugar de su bonificación anual reciba una carta dirigida a usted con el siguiente mensaje: “Querido y estimado trabajador, si la risa es la verdadera riqueza del hombre no creo necesario que reciba un aguinaldo por lo que usted y los mil 400 compañeros que trabajan en esta empresa solamente recibirán una foto de mí, su amado jefe y dictador, siempre recuerde tener una sonrisa al ver mi foto. Lo quiere el Guasón, por cierto su dinero será usado en planes crimínales para matar a Batman. ¡Feliz Navidad! HAHAHAHAHAHA”.

Debemos admitir que al menos la risa es pegajosa, pero eso no sería la peor hazaña navideña de nuestro payaso favorito; llenaría las tiendas de juguetes y dulces solo con su imagen, además de estar contaminados con su gas Guasón de la risa la cual inevitablemente nos llevaría a una muerta segura, pero al menos tendríamos muy alta la alegría navideña en estas fechas, nadie dejaría de reír.

Pero sin lugar a dudas una de las acciones más temibles que pudiera llevar a cabo el príncipe payaso del crimen sería elaborar un plan para ser Santa Claus en lugar de Danta Claus, tan sólo de imaginar el tipo de juguetes que podría haber recibido si ese hubiera sido el caso muchos de nosotros hubiéramos tenido navidades más interesantes y una vida criminal más activa, me pregunto si el Santa Claus que llegaba a casa de los políticos tendría esa temática en mente con ellos y sus regalos, hay cosas que es mejor ignorar.

Pero además nuestro payaso criminal haría apariciones públicas para hacer cosas irreverentes y sin sentido cómo sería un encendido de árbol, pero no sería cualquier encendido de árbol incluiría napalm y algunos misiles que fungirían como pirotecnia, solo para hacerlo más interesante; una pista de hielo frágil sobre un tanque de tiburones para la diversión de los habitantes; posiblemente algunos juegos de feria como tira al murciélago al tanque de ácido o dispara a un Robin para ganar un peluche de hiena, sin duda una Navidad mágica.

Pero a pesar de que suene bastante bien este plan de una Navidad con el Guasón triste la realidad es que jamás la veremos llegar, el mundo real es muchas veces más cruel de lo que pensamos y sin duda se ha olvidado que el verdadero espíritu navideño es estar con la familia, estas fiestas recuerden amigos que lo mejor siempre será mantener una sonrisa de oreja a oreja... HAHAHAHAHAHA, los quiere el señor G.

teodoro.santos@milenio.com