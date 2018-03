Acaso Ralph habrá perdido la esencia

Hace ya cinco años llegó la primera película de Ralph el Demoledor (Wreck it Ralph) que tuvo una gran respuesta por parte de los fanáticos de los videojuegos al presentar no sólo una historia bastante jocosa de un villano de los inicios de los videojuegos, sino también por explorar un mundo donde los personajes, héroes o villanos, de los diferentes juegos tienen una vida secreta, en la cual conviven de forma amistosa sin dejar de lado las rencillas que mantienen por estar en constante pelea en sus plataformas.

Además de esta gran innovación en la historia y en el mundo secreto de los videojuegos dentro de un arcade, es sin duda la clave del éxito la aparición, o llamados cameos, de personajes icónicos de la historia de los videojuegos como Pac-Man, Bowser, Sonic, sólo por mencionar algunos ya que la cinta animada hace referencia a decenas de juegos tanto de consolas caseras como multijugadores en línea como World of Warcraft, aunque algunos sólo notados por fanáticos de hueso colorado.

Ahora Ralph rompe el internet, título de la siguiente animación que llegará a finales de año a los cines de todo el mundo, esta vez llevando al antihéroe a una aventura en el ciberespacio, pero al ver el adelanto que hace unos días dejo hablando a muchos fanáticos de la primer película y de los videojuegos, queda una pregunta en el aire, ¿al llegar al internet habrá nuevas referencias a videojuegos más nuevos y extraños, o simplemente se perderá la escencia que dió el éxito a la primera parte?

Dentro de los poco más de dos minutos que contiene el avance de esta cinta no se logra apreciar una figura icónica de la industria de los videojuegos como lo hizo la primera parte de la historia, por ello la gran duda de qué se puede esperar en los cameos o apoyos al antihéroe de grandes puños dentro de la nueva fase de la historia, dejando con mucha incertidumbre a los fanáticos de los videojuegos.

En cambio podemos observar que al llegar al ciberespacio Ralph se ve invadido por todo lo que cualquier usuario debe lidiar cuando busca acceder a una página de internet, mucha publicidad, anuncios, noticias cuya veracidad es cuestionable, además de lo más notable que es la mega instalación comercial de ebay y diversas empresas de internet, algunas con algunas modificaciones en el nombre para no tener algún problema legal, podemos suponer.

Pero la carencia de íconos de la industria de videojuegos es claramente un golpe a lo que muchos esperaban ver en este primer avance, aunque la empresa del ratón (Disney) ha prometido que habrá apariciones especiales de muchos personajes, solamente se tiene certeza de que serán emanados de sus películas, lo cual no ha sido bien aceptado por los fanáticos de los videojuegos y es una muestra más de que solamente buscan mantener al público infantil con esta cinta, ya que el único videojuego que se aprecia es uno de esos juegos sin sentido que se juegan en tabletas o celulares y consiste en nada más y nada menos que alimentar a un conejo con hot cakes y a un gato con una malteada, impresionante ¿no?

A pesar de que la empresa del ratón ha adquirido muchas licencias en los últimos años para hacer películas como: Marvel y Star Wars, pareciera que esta vez no consideraron necesario invertir más en las licencias para personajes de videojuegos lo cual podría ser el.riesgo más grande en esta segunda edición, que realmente dudo tenga el mismo éxito que la primera.

Lo único que podemos agradecer es que tampoco saturen la cinta de las licencias recién adquiridas, ya que también sería un fracaso muy grande de pronto ver a una versión de Obi Wan tratando de enseñar el.uso de la fuerza a Ralph, o que de pronto trabaje codo a codo con los Vengadores para salvar su juego, eso sería algo lamentable ya que cuenta con una gama mucho más amplia e inexplorada con los personajes e historias de los videojuegos.

A pesar de que la primera parte de Ralph el Demoledor fue una gran sensación en las redes cuando se dio a conocer, este avance de la segunda edición parece carecer del mismo impacto en un sector muy grande de los fanáticos, pues a pesar de que se tiene una referencia a lo retro y a los juegos de 8 y 16 bits no mantiene un argumento que prometa ahondar más en la industria del videojuego, lo cual podría hacer explotar la franquicia como lo hace el conejo al comer una cantidad inhumana de hot cakes, lo cual es culpa de nuestro antihéroe en esta ocasión, y aunque debemos admitir parece ser una propuesta divertida no llega a los alcances que tuvo la primera entrega de este personaje del videojuego creado por Disney Fix It Felix Jr. que hace una referencia directa a los juegos de los 80 como Donkey Kong.

