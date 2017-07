La famosa suerte Parker

Esta semana llegó a las pantallas de los cines de todo el país la nueva cinta del Hombre Araña, la expectativa por el regreso del trepamuros a los cines ha desencadenado entre los fanáticos y no tan fanáticos una tendencia en las principales redes sociales, reba­sando incluso a cintas de la misma casa productora como son Los Vengadores, Iron Man o Thor, pero ¿por qué será que el arácnido genera tanta empatía con los lectores, espectadores y todo aquel que llega a cruzarse en su camino? Sin dejar lugar a dudas Spider Man ha sido el personaje más popular entre los fanáticos del mundo de las viñetas, esto debido a un punto clave, su alter ego, Peter Parker; en sus inicios un adolescente que no tiene suerte en otro mundo que no sea el de los estudios. Es fácil ver porque un adolescente preparatoriano que no es popular, es víctima constante del bullying, que no es popular con las damas y que aún vive con su tía es un reflejo de la vida de los lectores de comics, quienes gene­ralmente son encasillados como geeks, término que este espacio buscó explicar en semanas anteriores, dirían algunos programas de la cultura popular: "es uno de nosotros". Las dificultades por las que pasa en su vida adolescente son las verdaderas pruebas que han forjado al héroe; como Spider Man tiene encuentros con grandes enemigos que lo llevan al límite, le exigen más, pone su vida en riesgo, muchas veces incluso a perdido a seres queridos o gran­des aliados en su lucha contra el crimen y la villanía de la Gran Manzana; pero en verdad el verdadero sufrimiento acude a él cuando vive fuera del traje, cuando sim­plemente es Peter Parker, por ello nació el término de la "suerte Parker". La "suerte Parker" puede definirse en una simple frase, la cual es acuñada debi­do a las situaciones que rodean al persona, y es que simplemente "Peter Parker no puede ser feliz", ahí radica la esencia de la "suerte Parker"; pareciera que en cada momento que nuestro protagonista logra tener una pizca de felicidad el universo Marvel conspira para que no sea duradera e incluso se arrepienta de ser feliz, la tragedia lo acecha y lo forja en una mejor persona, lo cual también se ve reflejado en su actuar bajo el traje de redes. Tan solo recordemos el inicio de su carrera dentro del disfraz, inicio dentro de la lucha libre, ganaba un buen dinero y se mantenía invicto, pero el destino tenía otros planes para él, un ladrón roba las luchas donde él se presentaba, sin interés de detener al ladrón lo deja escapar y éste mata a su tío al querer robar su auto; algo que Peter jamás se perdonó por lo cual adopto las palabras de su fallecido tío para guiar su vida: "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", pero la verdadera pregunta es Tom Holland, quien ahora dará vida al Hombre Araña, ¿tiene esta frase en mente?

Las últimas noticias en la internet han dejado claro que no es así, ya que el actor ya ha tenido una prueba de lo que es la famosa "suerte Parker", esto debido a que la felicidad que sentía al ser la nueva encarnación del lanzaredes se ha visto opacada por la polémica que creo al re­cibir un castigo por el estudio de la casa de las ideas, donde no se le permitirá leer los guiones completos de las próximas cintas de Avengers: Infinity War, pero que ocasionó este golpe a Holland, simple no pudo quedarse callado ante las entre­vistas que ha ofrecido y reveló algunos datos que no debían ser de conocimiento público. El actor reveló que las nuevas cintas del Hombre Araña serán una trilogía cuando apenas se estaba contemplando solo una segunda cinta, o al menos debería creer eso el público, igualmente apuntó que una aparición o "cameo" del trepamuros se puede ver en la cinta de Iron Man 2, a pesar de que los derechos para llevar al Hombre Araña al cine los mantenía Sony Entertainment, lo cual refleja una postura muy posesiva de Marvel a sus personajes y una violación al contrato con Sony.

Tom Holland señaló que debido a este desliz de ser el foco de atención y la emoción de ser el nuevo Peter Parker la casa de las ideas le ha limitado el acceso a los guiones de las próximas produccio­nes cinematográficas de Marvel, porque al parecer no puede evitar revelar los "altos secretos" del estudio, supongo que esto podría cambiar el rumbo del mundo o traer la paz mundial, entonces no se puede permitir tal interferencia en los proyectos de orden mundial. Por lo absurdo que pueda parecer este tipo de medidas por parte de la produc­tora hacia el actor es un reflejo directo de lo que es la "suerte Parker", ahora es el actor quien demuestra la máxima de dar vida a este personaje "Peter Parker nunca puede ser feliz", la felicidad del actor deberá estar por los suelos, pero al menos es la prueba máxima para saber si es que podrá reponerse a este obstá­culo y este falló y entonces comprender que "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", por favor una cinta del lanzarredes o de algún personaje de Marvel no puede contener la información para determinar el futuro del mundo, ¿o sí?; hagan grupos de tres y discutan, sean serios… no como Marvel y los súper secretos que los llevarán a conquistar el mundo, algo que hasta el mismísimo Comandante Cobra hubiera envidiado.





