¿Pero al final que no es sólo un cartón?

Hace unos días como es costumbre las redes sociales explotaron ante el anuncio de una nueva forma de “sacarle jugo” a la ya ambiciosa consola Nintendo Switch, con la nueva invención del equipo de trabajo del gigante japonés, “Nintendo LABO”, suena chistoso, pero no se deje engañar señor lector es toda una revolución en la industria del videojuego, sólo que debemos admitir no es algo novedoso.

Algunos de los videojugadores podrán recordar hace algunos años la llegada del Wii, otra gran innovación de Nintendo, controles con sensor de movimiento que te metían de lleno en el juego, sólo que eso ya lo hacían en los 80 con el Nintendo Entertainment System (NES) con la ya casi olvidado Power Glove, que con el movimiento de tu mano con un guante que detectaba tus movimientos podría controlar al personaje dentro de la pantalla, el Wii lo llevó al siguiente nivel y le fue bastante bien.

Esta nueva generación de juegos con mandos que incluyen sensores de movimiento llevó al mercado a explotar de manera increíble las posibilidades, por ejemplo para un juego de tenis te vendían una raqueta plástica que podías incluir en tu control para simular que tenías una raqueta real y así mejorar la experiencia de juego, al igual que para un juego de golf te ofertaban un palo de golf de plástico, un aditamento que convertía tu control en un rifle, un volante para los juegos de carreras, entre muchos otros artículos para hacer que tu experiencia de juego llegará a un nuevo nivel… bien jugado Nintendo, bien jugado.

Ahora con la llegada del Switch, la consola más nueva del gigante japonés, cuya mejor habilidad es cambiar su estado de ser una consola casera a una portátil, ha llegado la innovación misma, algo que en cientos de años no hubiéramos imaginado, lo llaman “Nintendo LABO”, pero, ¿qué es eso?, ¿acaso se come?, ¿sabe a chicle?, ¿me da súper poderes? o ¿qué lo hace tan increíble señor Nintendo?

Expliquemos que es este nuevo aditamento para sacarle jugo a ese Switch que de seguro ya te tiene aburrido porque acabaste Súper Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, al menos dos veces a estas alturas. En primera como es costumbre se recupera la intención de hacer más interactivo el juego con el jugador, mejorar su experiencia y provocar una inmersión total al mundo virtual, algo con lo que puede competir con el Play Station Virtual Reality o PS VR, un aditamento de realidad virtual para la consola de Sony.

El gigante japonés retoma la idea que llego con el Wii y ofrecer aditamentos que mejoren la experiencia de juego, puedes tener un manubrio de motocicleta para jugar carreras, un piano miniatura para juegos musicales, una caña de pescar para juegos de pesca, hasta un traje de robot que te hará sentir en el futuro, pero como es costumbre de Nintendo algo debe ser diferente y no sólo estarás inmerso dentro del juego sino del mismo proceso de producción, ¡una excelente idea Nintendo, eso satisface la necesidad de muchos jugadores que siempre han querido trabajar en la empresa!... aunque debo reconocer no es la manera que muchos imaginamos.

Esto es posible debido al complejo sistema que comprende el Nintendo LABO, complejo no es sarcasmo, ya que el producto será vendido en una caja, donde al adquirirlo serás tú el que debe armarlo, pero no te apures no necesitarás grandes maquinas para hacerlo porque… ¡está hecho de cartón!, sí leíste bien esta hecho de cartón, lo que hace pensar que la caña de pesca no te servirá para jugar en una alberca o que serás un robot vulnerable al agua, algo bastante apegado a la realidad, pero que en caso de pasar pagarás nuevamente entre 70 y 80 dólares para recuperar estos accesorios que claramente no están diseñados para pequeños que jugar y toman algún líquido en el proceso.

Además debemos reconocer la habilidad de Nintendo para complicar la existencia tanto de los pequeños jugadores como de sus padres, ya que al ver el video promocional del producto se ve un sistema algo complicado para armar estos aditamentos, además de que sigo poniendo en duda la durabilidad de los mismos, algo que cualquier niño en solitario no podría armas sin apoyo o sin llegar a romper alguna pieza, pero apuesta por la ecología al ser de cartón ¿o no?, también pudieron ser de PET reciclado como las bancas que te presumen que fueron latas de agua que evolucionaron a bancas, y sería en pro del medio ambiente y menos complicado.

Finalmente no todo en esta nueva apuesta de Nintendo, hay una gran apertura para los niños y niñas que buscan explotar su creatividad y que disfrutan de desarmar sus juguetes para ver su funcionamiento, claro volviéndolos a ensamblar para mantener el juego vivo, como en su momento fueron los productos de Mecano, no del grupo musical sino de juguetes creativos, en el mercado infantil, el cual era destinado sólo a un pequeño grupo de niños y niñas, esto debido a la complejidad para armarlos y su costo tan elevado, si te preguntas ¿qué es eso de Mecano?, ya sea el grupo musical o los juguetes, o eres muy joven, menor de 28 años, aproximadamente o debo agradecerte porque has probado mi punto y quedó en el olvido de tu memoria como corre el riesgo de hacerlo el fabuloso Nintendo LABO… una increíble caja de cartón.

