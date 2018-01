¿Y si usamos nuestro propio molde?

Hace una semana en este espacio se expuso sobre el nuevo proyecto de Nintendo, el Nintendo LABO, para no hacer el cuento largo: es una caja que contiene patrones de cartón que como comprador debes armar para darle una jugabilidad diferente a la consola más reciente del gigante japonés, sin embargo ya se analizaron los contras y defectos de esta nueva idea para sacarle más jugo a esta nueva consola de Nintendo.

Esta vez buscaremos ver el lado positivo y los aciertos que ha tenido Nintendo con esta nueva apuesta a la creatividad, porque aunque no lo parezca, sí es una buena idea, una que nos hará llegar a ser más creativos que los mismos integrantes de la compañía del país del sol naciente, antes de que se pregunte cómo querido lector, responderé: simplemente porque no queremos gastar 70 dólares en un aditamento de cartón que puede tener una vida muy corta en el inventario de accesorios de videojuegos.

Poco he aprendido de Nostradamus, Casandra o hasta la Bruja Zulema en estos menesteres de las predicciones, pero haremos un esfuerzo conjunto para ver hacia unos meses, después del 20 de abril para ser precisos, pues es la fecha fe lanzamiento del Nintendo LABO a nivel mundial.

Imagine lector que así como en la actualidad existe piratería para las películas, videojuegos, música, incluso para ropa y alimentos; después del lanzamiento de este nuevo proyecto de Nintendo qué cantidad de copias existirán en el mercado clandestino para hacer competencia al producto original y obviamente a precios más accesibles.

Esto solamente para aquellos que ven la industria como un negocio y no sólo como una forma de entretenimiento, pero existe esta última vertiente, una en la que los fanáticos de los videojuegos y sobre todo de Nintendo no sólo van a explotar sino que en la actualidad ya han comenzado con ello.

La apertura para los fanáticos siempre ha estado limitada solamente por su propia creatividad, misma que se ha disparado mediante los llamados “memes” en las redes sociales, donde a pesar de que sea una broma, por ahora, cientos han mostrado cajas de cartón con sus propios moldes, robots para diversos juegos, escudos y espadas para jugar de una forma más interactiva y jocosa las aventuras de Link en The Legend of Zelda, y un sinfín de aditamentos para los juegos de carreras, deportes, entre muchos otros.

Entonces regresemos al mundo del futuro, donde usted lector entra lentamente a un establecimiento, donde abunda la piratería, no porque usted suela comprar ahí los diversos productos, digamos que se perdió. En uno de los locales o puestos, ve a la distancia una caja que ofrece patrones para elaborar su Nintendo LABO, de todos modos el original ya pide que usted lo arme, pero en lugar de un costo de 70 dólares (aproximadamente mil 330 pesos) lo encuentra en precio no mayor a 250 pesos, e incluso habrá quienes lo oferten ya armado en 300 pesos, para eso de evitar la fatiga, una situación que si analizamos no dista mucho de la realidad.

Igualmente veremos a cientos de fanáticos ofertando mediante internet sus propias creaciones artesanales en diversos precios y con una variedad increíble de modificación para que usted escoja la que más se ajuste a su gusto y bolsillo, porque no es lo mismo que tener una motocicleta simulada de cartón a una hecha posiblemente de plástico en una impresora 3D que además se ve como una Harley Caballero Negro, además de que costaría los mismos 70 dólares que Nintendo le pide por su cartón que debe armar, sin duda el gigante japonés sabe como incentivar a sus consumidores para evitar gastar en sus precios excesivos y eso se le aplaude siempre.

Sin duda sería una buena forma de que hasta usted mismo lector inicie un buen negocio, imagine la manera más simple de hacer un negocio de su fanatismo, adquiere un Nintendo LABO el día de su lanzamiento y simplemente saca copias de los patrones, los vende al menudeo y que los mismos compradores compren sus cajas de cartón para armar sus accesorios, suena a una idea millonaria, además de que sería de buena demanda aunque sea por un tiempo, porque habrá siempre alguien más que pueda ofrecer una opción más interesante que la original, como sucedió con los accesorios del Nintendo Wii, había cientos de diferentes marcas que buscaban aprovechar esta modalidad y seguramente no será la excepción con esta nueva idea del LABO.

Aunque como he dicho antes, no soy bueno en las predicciones, la posibilidad de que este merado llegue y se genere una oferta amplia de accesorios para el Nintendo Switch, ya sea por la copia de un original o porque algún estudiante de diseño industrial o gráfico decida iniciar con su propios negocio gracias a esta idea del gigante japonés, será una realidad ver diversos espacios que oferten estos productos en sus diferentes versiones y seguramente querido lector, encontrará en alguna de ellas un producto que satisfaga sus necesidades y sus intereses para disfrutar de sus juegos en la nueva consola de Nintendo.

teodoro.santos@milenio.com