El regreso del invasor

Hasta hace unas décadas las grandes cadenas de caricaturas sabían como esmerarse para atraer al público con producciones de calidad, lo que en años recientes se ha transformado en un refrito tras otro en las pantallas de nuestros televisores, pero supone esta por cambiar por que uno de los principales iconos de la rabia, la sutileza y sobre todo el fracaso, estará de regreso.

Iniciaba el milenio por ahí del año 2001 cuando por primera vez la cadena Nickelodeon, ya conocida por series como Ren y Stimpy, Hey Arnold!, Angry Beavers, entre muchas otras, llevara a las pantallas de millones de televisores al Invasor Zim, una de las series animadas más entretenidas, irreverentes y con una fuerte crítica social que yo haya visto.

En ella un pequeño extraterrestre, quien por cierto es odiado en su planeta, es engañado para realizar “una misión de gran importancia” en un planeta del que nada se sabe para que así después la armada de su planeta pueda ir e invadirlos, por eso debe ir y conocer al enemigo.

Zim engañado llega tras meses de viaje estelar a un planeta que conocemos como Tierra, al llegar se crea una base temporal que inteligentemente disfrazó como una casa común mientras que el logra hacer un excelente disfraz para parecer humano, solo usa lentes de contacto y una peluca pero su piel sigue siendo verde; y decide que el mejor lugar para aprender de los humanos es en la escuela, aquí comienza la historia.

Para no arruinar su curiosidad no les contaré cada detalle de esta serie creada por Johnen Vázquez, pero si puedo asegurar que al verla notarán muchas referencias y criticas sociales expuestas de una manera muy divertido, todo mientras el alienígena busca las debilidades de una raza que un imperio intergaláctico no considera digna de ser conquistada.

Este pequeña introducción es debido a que después de solo dos temporadas y cerca de 24 episodios la serie fuera cancelada por ser considerada demasiado crítica a los valores y paradigmas sociales de Estados Unidos, pero hasta hace unos años regresó el personaje y todas sus vivencias en formato de historieta, la cual también ya se vende en español, y hasta hace unos días el universo vivía en paz hasta que una transmisión extraña circuló por las redes sociales haciendo que los fanáticos del fracasado invasor dejáramos salir una sonrisa.

Diversas redes sociales dieron a conocer mediante un vídeo que el personaje haría su triunfal regreso a las pantallas de los televisores, aunque no dieron una fecha para este acontecimiento, tendremos al alienígena e invasor fracasado más genial de regreso, aunque no será nuevamente una serie animada sino que solamente se hará una película entre el creador de la serie Johnen Vázquez y Nickelodeon estudio que trajo a la vida por primera a este personaje.

En cuanto al creador y su conocida personalidad de ermitaño y su visible manera de ser sociópata, hasta él mismo dio a conocer la noticia, lo cual asegura que será una realidad el regreso de Zim y todo su gran sequito de personajes.

Pero como fanático no solo de la serie sino de todo el trabajo de Johnen reconozco que tiene un retorcido sentido del humor y eso genera que tenga cierta duda del producto final que estará llegando próximamente a las pantallas de los televisores, no creo que esta preocupación sea debido a la calidad de la animación o del contenido, sino que podría ser usado como una manifestación de la inconformidad social que siempre ha tenido nuestro escritor y creador, y termine siendo un producto tan extraño y ofensivo que decidan jamás transmitirlo.

O que simplemente aborde uno de los temas que lo hagan pasar desapercibido por el publico y ya no se generen más de la misma serie, digo 15 años tuvieron que pasar para que regresará este personaje a buscar dominar nuevamente el mundo televisivo como para no tomarlo en serio, pero una garantía es que para los verdaderos fanáticos de la serie original es toda una maravilla que todos los personajes de Invasor Zim estarán de vuelta.

No queda más que esperar a que la película esté lista para golpear nuestras mentes desde las pantallas del televisor para saber qué es lo que ese genio sociópata de Johnen Vázquez tiene preparado para nosotros, sobre todo después de los cambios que ha tenido Estados Unidos en los últimos 15 años y con la elección del nuevo presidente Donald Trump y su política anti migrantes, esto debido a que el buen Johnen es de ascendencia latina.

