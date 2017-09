Mundos imaginarios… posibilidades infinitas

Es muy común imaginar un mundo mejor, un mundo casi utópico donde las necesidades son pocas y los beneficios son muchos, quien en su vida no ha imaginado tener todo lo que se desea; un mundo sin dolor ni sufrimiento; un mundo sin políticos corruptos y u gobierno que de verdad vea por las necesidades de una población y no sus intereses propios, una utopía, pero al final imaginaria.

Es mejor usar la imaginación para crear mejores panoramas que sean más viables, responder a cuestiones en el universo con más peso que esta improbabilidad de un mejor gobierno, como por ejemplo: si 27 es la respuesta al significado de la vida, las cosas, el universo y todo lo demás… ¿Cuál es la pregunta? O ¿qué tal si Batman tuviera los poderes de Flash, Superman, Linterna Verde, Aquaman,? Y mejor aún ¿qué tal que tuviera estos poderes y fuera un villano lleno de maldad?, esa pregunta es la premisa del nuevo arco argumental de DC Comics en su serie llamada Metal.

Como algunos fans sabrán Batman es el mejor detective del mundo, uno de los mejores estrategas de batalla y el mejor planificador de todos los héroes de las historietas, lo cual lo hace un aliado inigualable, pero que pasaría si de pronto se volviera en contra de las personas y amigos que ha jurado proteger, sería sencillamente un enemigo incontenible, y más aún si de alguna forma se hizo con los poderes de los otros héroes.

Al ver las imágenes de lo que el evento Metal de DC Comics tiene en puerta para nosotros podemos ver algunas imágenes que generan asombro y mucha incertidumbre, por ejemplo vemos a un hombre murciélago combinado con Flash, pero la maldad se nota en sus expresiones, la velocidad necesaria para matar en un parpadeo conjunta con las habilidades asesinas del mejor estratega de batalla de todo el planeta, suena además de sensacional extremadamente peligroso.

Pero la verdadera razón para perder la cordura en este evento es que circulan imágenes de un Batman que al parecer se ha unido o fusionado con el Guasón, lo cual lo convierte en el más peligroso de todos, una imagen generó miles de respuestas tanto positivas como negativas en las redes sociales, pero sin duda ver a un hombre murciélago con una sonrisa demente y tres chicos maravillas como si fueran duendes malignos y dispuestos a matar además de perturbador es bastante prometedor.

La pregunta persiste en el aire cómo fue esto posible, quién permitió que pasará, y no me refiero al escritor del arco argumental, sino dentro del mismo universo de los héroes como es que se dio esta combinación de personajes, quién o qué lo provocó y más aún como podrán los héroes enfrentar a esta amenaza de Batmans infinitos con infinitas posibilidades de destruir la Tierra entera con sus habilidades.

Es claro que la editorial del cruzado encapotado tiene algún as bajo la manga en este tema, y usualmente deja sorprendidos tanto a fanáticos de la vieja guardia de las viñetas como a los nuevos lectores, una marca fiel que ha mantenido a lo largo de los años, sin duda saben como manejar a sus personajes para dar un giro y ocasionalmente tienen repercusiones para toda la vida del personaje.

Imaginen tan solo un momento lectores, que poseen todos los conocimientos de Batman, sus habilidades, recursos y sobre todo su motivación para erradicar al crimen, pero se logra combinar con la locura del Guasón, “el crimen no descansa hasta la muerte, por lo que la muerte es la solución al crimen”, una lógica que no deja duda a las acciones de este personaje.

Y todo en busca de la utopía imaginaria que buscamos para tener las mejores condiciones de vida, porque para que una guerra pueda desencadenarse ambas partes deben pensar que están haciendo lo correcto y que salvan al mundo a su manera, suena bastante lógico.

Y con Batman sabemos que no hay medias tintas, no hay zonas grises o algo es blanco o es negro y no cambia, por ello la serie Metal es una buena lectura y bastante recomendable, no pretendo arruinar el contenido, al menos no aún, pero sin duda si los fanáticos del hombre murciélago pensamos alguna vez que podría haber un enemigo que no pudiera contener, es probable que esta serie nos de la oportunidad de ver este hecho, porque no hay nada más difícil que luchar contra los demonios internos, las tentaciones, las locuras y aun más si son llevadas al extremo por las decisiones que ha tomado nuestro cruzado encapotado y que lo han llevado a ser sin duda uno de los mejores exponentes de la justicia.

