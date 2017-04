La deshonra del hijo de "Odín"

La tercera entrega en la pantalla grande de la adaptación del héroe de Marvel, Thor, está llegando y con este acontecimiento comienzan a liberarse en las redes sociales los avances de las películas dando una pequeña muestra de lo que podremos ver en las pantallas en noviembre de este año pero hay muchos detalles que impiden saber realmente cuál será la historia central de esta nueva producción cinematográfica.

El inicio del único avance que tenemos hasta el momento tenemos a un dios del trueno derrotado, abatido y encadenado, expresando que su situación no es algo fácil de explicar, pero claramente se puede deducir que el hijo de Odín ha perdido la batalla y se encuentra a merced de sus enemigos.

Poco después podemos una escena donde una mujer aparece tomando el mjolnir (martillo de Thor) con una mano, podría ser Skadi la diosa del miedo, pero por la siguiente escena donde aparece completamente caracterizada como Hela la diosa de la muerte e hija de Loki podemos deducir que ella será la principal villana de este encuentro entre dioses nórdicos.

Algo que llama mucho la atención que es a pesar de que el martillo de Thor esta hecho de un metal mágico llamado uru, que al parecer debería ser indestructible, aquí Hela lo hace parecer tan frágil como el cristal debido a que con una sola mano los destroza como si se tratara de un juguete, dejando al dios del trueno sin su arma más poderosa, el dios fue vencido y es momento de reclamar el tesoro.

Sin nadie que la detenga la diosa de la muerte con su ejército logran dominar y destruir gran parte de Asgard, la ciudad de los dioses, esto se puede ver en dos escenas del avance: la primera es una donde al parecer la diosa de la muerte observa desde lo que parece ser la sala de trono de Odín, seguida de una imagen de la ciudad de los dioses en llamas y completamente destruida, aunque puedas luchar y tratar por todos los medios no se puede evitar la muerte y cuando un dios muere hay tragedia por venir.

Sin alguna razón aparente el dios del trueno aparece en un planeta desconocido donde es tomado como esclavo, da un paseo por la peluquería y con su nuevo estilo es forzado a pelear como un gladiador de la antigua Roma, y quién será su rival nada más y nada menos que el gigante esmeralda, el increíble Hulk, pero cómo en su sano juicio llegó ahí este fúrico personaje.

Recordemos que al final de la ultima entrega de la cinta de los Vengadores el gigante esmeralda decide huir en una nave de S.H.I.E.L.D. pero sin definir un destino, esto lo podemos relacionar con la historia del comic Planet Hulk, en la cual el gigante esmeralda es desterrado a vagar por el espacio pero es atraído a un planeta donde es tomado como esclavo y forzado a combatir con diferentes personajes hasta que por algunas situaciones se enfrenta al gobernante del planeta y al derrocarlo se convierte en el nuevo rey del planeta.

En la escena del avance de Thor vemos a Hulk con su armadura completa en espera de un combate y a pesar de que el dios del trueno se alegra de verlo pronto descubre el que gigante enfurecido siempre le ha guardado rencor y busca tener una gran batalla con él para definir quién es el más fuerte de los dos, porque debemos recordar que nadie, pero nadie es más fuerte que Hulk.

Otro punto a tomar en cuenta es la misma destrucción de mjolnir, en la saga de la mitología nórdica el Ragnarok, nombre que lleva la cinta, es el fin de todo el mundo como lo conocían los dioses asgardianos y los vikingos de la antigüedad, por lo que no es tan descabellado pensar que la destrucción del martillo de Thor podría ser una imagen que muestra la muerte de un dios, sin el martillo ya no es digno de portar los poderes del dios del trueno y simplemente es un personaje más, solamente el hijo de Odín, tema que ya se ha tratado en los comics también cuando el hijo de Odín pierde la capacidad de portar el martillo debido a que no es digno de poseer el poder, ante este hecho simplemente es suplantado por alguien quien sí es digno del martillo y quien porta el nombre de Thor dejando al anterior simplemente como Odinson (hijo de Odín).

Sin duda es muy difícil saber cuál será la temática principal de esta cinta que llegara a finales del año, pero sin duda será una tradicional película de Marvel en la que se distinguen por querer saturar las historias que mayor éxito han tenido en los últimos años como es Planet Hulk y la pérdida de la identidad del dios del trueno, pero muchas veces hacer este tipo de productos resulta contraproducente debido a que pierden la intensidad y la fuerza algunos personajes o villanos que pueden dar para mucho más o simplemente por el arco argumental de Planet Hulk que merecía su propia cinta en las pantallas grandes.

