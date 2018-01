Que llegue el 2018 e inicia la guerra de los héroes

Con la llegada de un año nuevo siempre se generan nuevas expectativas para el entretenimiento y disfrute de los fanáticos de la cultura popular de todo el mundo, como es costumbre el año agonizante dejó una estela de fanáticos en situaciones complejas por el estreno de una cinta de la Guerra de las Galaxias; pero no todo en la pantalla grande radica en sables de luz y escenas del espacio exterior con grandes conflictos emocionales, sino que ahora la expectativa generada por las cintas basadas en los universos de los comics tanto en Marvel como en DC Comics, es muy alta y al tener grandes producciones en el 2017 solamente se espera superar los niveles alcanzados por ellas.

Una de las más grandes cintas que dejó más que satisfechos a muchos fanáticos satisfechos fue la llegada de la Liga de la Liga de la Justicia a la pantalla grande, un evento que conmocionó a muchos debido a la esperada unión de la Mujer Maravilla, Batman, Superman, Aquaman, Flash y Cyborg, aunque no es la alineación inicial que se vio en el comic en 1960 en el famoso Brave and the Bold #28, fue una buena variación basada en el origen de los Nuevos 52, uno de los tantos reinicios del universo de DC Comics, sin dejar cabos sueltos aparentes, pero sí una ventana de oportunidad para que muchos héroes de este universo.

Al final de la cinta inicia la creación de lo que será el Salón de la Justicia, sede de los más grandes héroes del mundo, pero al contemplar sólo seis puestos por parte del Hombre Murciélago, la princesa amazona corrige y pide apertura para más lugares, debido a que en el universo hay amenazas superiores a ese número de héroes.

También se debe resaltar la presencia, aunque sólo es por una escena de Linterna Verde, uno de los héroes que podría unirse a las filas de esta agrupación en pocos años, debido a que es uno de los pilares de este grupo y su presencia siempre ha sido bien recibida por los fanáticos y cuya complejidad en su historia podría generar un nuevo panorama para que los más grandes héroes del mundo hagan de las suyas impartiendo un poco de justicia indiscriminada.

Para el 2018 la casa de Batman, Superman, Flash, entre muchos otros tienen proyectado el estreno de la cinta en solitario de Aquaman, personaje que sin duda generó más que unos cuantos suspiros en las mujeres de cientos de salas de cine, sino porque también muestra una faceta del rey atlante que pocas veces se ha explotado en la televisión o en el cine, una faceta de un hombre seguro, decidido y sobre todo de un guerrero muy hábil, no por nada escogieron a Conan y Kal Drogo para interpretar a Arthur Curry (el actor Jason Momoa), además de la inclusión de Mera quien promete ser un personaje que dará mucho de qué hablar en este universo cinematográfico.

Después para los años siguientes se tiene proyectado la incursión de Shazam! (también conocido como el Capitán Maravilla) en el 2019 y Linterna Verde para el 2020, sin embargo podría definirse antes la aparición de ambos en la cinta de la Liga de la Justicia 2 que aún no cuenta con una fecha de estreno, sin embargo para competir con el universo cinematográfico de Marvel podría ser adelantada y así competir nuevamente en las taquillas por la aceptación de los fanáticos y del recurso monetario que tanto necesitan estas casas productoras.

En el otro panorama tenemos a la casa de las ideas (Marvel Comics) que ha logrado cimentar un buen universo cinematográfico, sin embargo con la llegada de su cinta más ambiciosa que es la Guerra de Infinito y la llegada del Titán loco, Thanos, podría no sólo ser la mejor cinta de los héroes más poderosos de la Tierra, Los Vengadores, sino también su más probable venganza debido a que la historia planteada podría no ser bien desarrollada, panorama que no es ajeno en las cintas de Marvel al unir a más de un equipo en una sola cinta, sino pregunten a Civil War donde el villano principal pasó desapercibido.

A pesar de esto la casa de las ideas tiene un calendario más amplio para ofertar a los fanáticos iniciando con la película en solitario de Black Panther; seguida de los Avengers: Infinity War; Ant Man y Wasp, una cinta que promete mucho y finalmente la llegada a las cintas de Venom, uno de los villanos más aclamados del universo del Hombre Araña, aunque muchas veces destrozado en la pantalla grande; porque siendo sinceros ver a Erick Foreman del Show de los 70 interpretar a un extraño Eddie Brock y Venom no fue la mejor decisión para cerrar la primer trilogía del arácnido.

A pesar de todo este panorama se debe reconocer el esfuerzo de las casas productoras por acaparar las franquicias tanto en el cine como en la televisión de los héroes, sin embargo la pregunta siempre estará presente, ¿cuándo estará lista la franquicia de Coon y Amigos (personajes de South Park)?, porque creo que sería perfecto para el papel del Coon y su alter ego Eric Teodoro Cartman. Productores no puedo ser claro saben dónde encontrarme cuando definan esta serie de películas, que tengan un gran año y esperemos que sea de éxitos en las taquillas y sobre todo de mucha satisfacción para los fanáticos.

