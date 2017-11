Por dios que alguien piense en los fanáticos

El reciente escándalo de acoso sexual que envuelve al actor Kevin Spacey no solamente ha tenido repercusiones en el ámbito social, así como en la vida y percepción del público hacia la estrella hollywoodense, sino que ya ha alcanzado a la producción de la serie House of Cards, protagonizada por Spacey y que es obra original de Netflix, lo cual ha afectado a miles de seguidores de la serie.

Al ver la noticia de la cancelación de la sexta temporada, por tiempo indefinido, de esta producción de televisión en línea un hombre se para frente al televisor y del corazón, del alma expresa su sentir ante la situación: “yo qué culpa tengo de que se wey este acusado de acoso, ahora que serie política voy a ver, esa era la más chida”, manifiesta sin esconder su desagrado en su tono de voz.

La serie ha tenido un gran éxito al mostrar a los televidentes una Sra de la política estadounidense que a pesar de conocerse en secreto se sabe corrupta y manipulable, ofertando un producto televiso que mantiene a miles con la expectativa de ver más del lado obscuro del gobierno de los Estados Unidos.

Pero está no es la primera serie que ha sido cancelada, censurada y multada por razones sociales o políticas, series como Padre de Familia, South Park y algunas que sus nombres se han perdido del mundo televiso, han sido objeto de críticas y sanciones debido a sus contenidos críticos, participación de actores polémicos e incluso por burlarse de la condición humana constantemente, algo que sinceramente debería ser aplaudido porque un hombre se sabe reírse de sí mismo es un hombre que tiene confianza en lo que representa.

Con esto no se justifica las acciones ilegales que los personajes de la farándula cometen diariamente fuera de las pantallas de los cines y televisores alrededor del mundo, sino que debería ser una situación que no afecte la vida de los productos televisivos de calidad que los televidentes disfrutan, lo cual solamente es un reflejo de la inseguridad de muchos sectores sociales que no pueden separar las cuestiones personales de las profesionales, “como fanático qué culpa tengo de lo que haga el cuate con su vida”, resumen el eco.

Vale la pena recordar que las cancelaciones, como la muerte de personajes principales en una serie, siempre es reversible, por lo que no sería sorpresa que al finalizar el proceso al cual está siendo sometido el actor la casa de cartas (House of Cards) vuelva a edificarse y hasta es posible que las acciones de la vida real repercutan en la serie haciendo que el personaje principal se someta a complicaciones similares, y si han seguido la serie sabrán lectores que esto no sería nada descabellado para Frank Underwood, estrella de la serie.

Sin duda Netflix ha conseguido explotar las mejores situaciones al ofrecer una gran variedad de series solo por su servicio de televisión en línea, por lo que al igual que está serie política la vida demuestre que el poder lo puede todo y no hay poder más grande que el dinero, el cual perdería en gran cantidad Netflix si no lucha por mantener la continuidad de una de sus series estelares y no solo por la cantidad de dinero por la venta de la mercancía sino también por el panorama de perder seguidores debido a que ya no tendría credibilidad de mantener sus series y a los fanáticos de las mismas en su sistema de televisión vía internet.

A raíz de este hecho han surgido muchas nuevas acusaciones en contra de diversas personalidades de Hollywood, lo cual pone a pensar a más de un fanático en la posibilidad de perder grandes productos cinematográficos o televisivos debido a las recientes acusaciones de acoso sexual, porque la justicia debe ser igual para todos los entes del universo, sean celebridades o no, por lo cual miles, sino es que millones de fanáticos de las series y películas estaremos abandonados sin contenidos de calidad debido a las malas acciones de estos personajes.

“Qué culpa tenemos como fanáticos”, interesante afirmación, pero debemos recordar que en más de una ocasión y por diversas circunstancias las series y películas creadas alrededor del mundo siguen su curso pese a la falta de uno de sus personajes principales, ya sea por alguna situación personal o porque la muerte llegó antes de tiempo, entonces los fanáticos no recordarán al actor sino como siempre ha sido, será el personaje que permanecerá inmutable en las pantallas de todo el mundo, así que seque sus lagrimas lector que seguramente la Casa de Cartas regresará para mantenerlo en el sillón comiendo palomitas por un buen tiempo.

