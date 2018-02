Destruyendo infancias como caparazones de tortuga

Una de las franquicias de series animadas más redituables en las últimas décadas ha sido sin duda aquella que nos ha dado un panorama de la vida de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello; no hablamos de los pintores del renacimiento sino de personajes de mayor relevancia en el mundo, las cuatro tortugas ninja que conquistaron los corazones de cientos, sino es que miles de niños, niñas, jóvenes y adultos en la década de los 80, específicamente 1987 que fuera el año en que saliera al aire la primera adaptación de la serie animada.

Pero los héroes en caparazón no iniciaron en la pantalla chica, tres años antes vieron la luz en las viñetas de Mirage Studios con el comic creado por Kevin Eastman y Peter Laird, el cual tuvo tal recepción entre los fanáticos que dio el paso natural a la primer serie animada que tuvo una duración de nueve años, finalizando en 1996; la serie que seguramente muchos recuerdan y que dio la pauta para la modificación de los videojuegos que acompañarían a la franquicia por décadas enteras.

Los cuatro hermanos, al ser tortugas, eran idénticos, como si fueran cuatrillizos, solamente identificables por el color de sus antifaces, coderas y rodilleras, así como de sus armas y técnicas de batalla en las artes marciales: Leonardo, el líder que siempre usa dos katanas y el color azul; Rafael, el chico rudo que atormente a sus enemigos con sus sai y usa el color rojo; Miguel Ángel, el divertido y cómico, usa nunchuks y el color naranja; finalmente Donatello, el más inteligente que usa un bo (bastón de madera), fuera de eso comparten muchas similitudes tanto física como anímicamente.

A que vamos con todo este contexto, simple querido lector, hace algunos días como es costumbre las redes comenzaron a verse invadidas por las imágenes de la nueva serie animada de Nickelodeon de las Tortugas Ninja, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (El Ascenso de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes), los personajes siempre fueron adolescentes, eso no es nuevo, pero lo que sorprendió a más de un fanático de estos héroes en caparazón fue simple, su nuevo diseño de personajes.

Debe reconocerse a los diseñadores el esfuerzo de reflejar la actitud de cada una de las tortugas en cuanto a su personalidad, pero a decir verdad puede que exagerarán un poco, si bien tal vez en un inicio era difícil distinguir a los personajes por sus grandes similitudes, eso les daba cierto carácter y cierta realidad, al menos a nuestra percepción, ya que las tortugas se ven iguales para todos los humanos, al menos si son de la misma especie, lo cual suponía era el caso.

Sin embargo en la nueva serie los diseños de personaje son un poco exagerados, por ejemplo al ver a Rafael vemos a un tanque color verde rojo que parece que brinca por todos lados, esto a pesar de que lo hace un personaje más rudo, imponente y sobre todo agresivo y resistente; pierde la agilidad que también lo caracteriza como ninja, un cuerpo tan grande no puede moverse de la misma forma que sus hermanos, lo cual lo haría más lento; Leonardo por otro lado es la antítesis de Rafa, es delgado a tal grado que parece frágil, un líder nato no puede reflejar ese tipo de fragilidad en el equipo, un líder debe estar equilibrado, él no lo parece; Miguel Ángel denota que seguirá siendo el personaje cómico y Donatello el más inteligente, esto para no ahondar mucho en ellos y que usted lector genere curiosidad y los analice; no se metieron con los colores distintivos de cada uno, lo cual es bueno, pero sin duda un desacierto total es haber retirado algunas armas y hacer modificaciones en los sai de Rafa y los nunchuks de Mikey, eso no está en nada Nickelodeon, en nada… y podría costarle mucho al estudio al no tener la respuesta que esperan.

La intención de buscar un público nuevo para la serie es algo a tomar en cuenta, pero la verdad vale la pena que dejen de lado a los fanáticos que son fieles a las ya conocidas Tortugas Ninja, sobre todo tomando en cuenta que muchos de ellos somos adultos que ya tienen un ingreso y que pueden generar ganancias al comprar la mercancía de dicha serie animada… no lo sé piénsenlo, no suena mala idea que tanto el hijo como el padre sean fanáticos de esta serie, así tendrían ventas aseguradas, de nada Nickelodeon, de nada.

El hecho es simple, como cada nueva era de reediciones en los personajes que ya suelen ser un canon en la cultura popular, un rediseño en su arte y su composición son un riesgo latente, si una persona se deja de identificar con ellos los pierde para siempre, pero siempre existe la posibilidad de generar nuevos adeptos a estas Tortugas Adolescentes Mutantes, y como todo en la vida habrá que darles la oportunidad de mostrar si valen la pena.

