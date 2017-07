A unos días del regreso a casa

El regreso al mundo cinematográfico del Hombre Araña está a unos pocos días de suceder y no solamente es una nueva película sino que también es el regreso del personaje a la casa de las ideas, ya que para esta edición la productora encargada de realizarla fueron los Estudios Marvel, quienes dieron vida al personaje por primera vez.

Como en cada reinicio del universo cinematográfico de los personajes de las viñetas, un nuevo actor dará vida al siempre querido Peter Parker, uno de los personajes más humanos del universo de los cómics, y al que el público le tiene un gran cariño, es por eso que el regreso del trepamuros al cine ha generado mucha expectativa, pero ¿realmente estará a la altura del legado del tejeredes?

Con cinco películas recientes y dos actores que han usado el traje, la saga cinematográfica comenzaba a tener algunos progresos, pero el hecho de querer sintetizar más de 40 años de historia del arácnido en solo unas cuantas películas de poco más de dos horas, es prácticamente el error más grande que han tenido las adaptaciones al cine de estos personajes, uno más ha sido el hecho de querer utilizar a más de un villano en cada cinta, eso muchas veces reduce el peso del villano principal y ambos se vuelven secundarios.

Pero esta nueva cinta que es lo que puede ofrecer que ha generado tal expectativa y con los adelantos que se han mostrado en las principales redes sociales y en páginas de internet han mostrado una faceta interesante del Hombre Araña, algo que hasta podría ser novedoso en las historias del escalaparedes, se ha adaptado a la época moderna y habrá que ver el producto final para saber si se consiguió el objetivo de dar una nueva faceta al personaje y que mantenga la esencia del mismo.

En las escenas que han adelantado hasta el día de hoy se muestra a Peter Parker joven e inexperto, pero que apoyado por Iron Man podría tener la oportunidad de crecer como superhéroe y así seguir con la responsabilidad que tiene al ser el portador de las habilidades y poderes que le fueron concedidos, sueña como todo un sueño dorado, pero podría ser un riesgo la intromisión del hombre de hierro.

Si ha sido un tema de crítica la inclusión de más de un villano en películas anteriores del Hombre Araña, la inclusión de dos superhéroes en la cinta podría ser un riesgo, sobre todo cuando se interpone Iron Man, quien ya cuenta con una base cinematográfica más solida que el arácnido y que ha logrado cimentar a su alrededor la franquicia de los Vengadores, por lo que el riesgo mayor que en lugar de ser una película del Hombre Araña se convierta en una cinta más de Iron Man.

El primer vistazo que se dio de este nuevo Hombre Araña fue durante la ultima cinta del Capitán América, donde la Guerra Civil de los héroes tuvo lugar, la inclusión del lanzaredes fue una de las grandes sorpresas que más agradaron a los fanáticos de los comics de Marvel, desde ese momento se planteó la idea de que Tony Stark apoyaría a Peter Parker en ser un mejor héroe, pero creo que no sería necesaria la intromisión de este personaje en la nueva cinta del arácnido, como si necesitara más ego ese hombre enlatado.

En lo personal, el hombre de hierro no es uno de los mejores personajes, ya que siempre busca centrarse la película en él debido al éxito que ha tenido y eso podría hacer que el regreso a la casa de las ideas del lanzaredes se vea opacado.

En el lado positivo, veremos a todo un ícono en el mundo del cine encarnando a uno de los villanos que no han sido explotados en el mundo cinematográfico, me refiero a Michael Keaton, quien anteriormente hizo una de las mejores encarnaciones del Hombre Murciélago, ahora interpretará a Adrian Toomes, quien en el mundo del crimen es conocido como The Vulture, Buitre; uno de los personajes más complejos en la historia del cómic, y con ello promete ser una de las cintas donde veremos a un villano sólido y con un carácter capaz de adentrarnos al personaje y sus principales motivaciones como Keaton lo logró anteriormente con Batman.

Sin embargo, la maldición de Peter Parker lo ha hecho sufrir en sus diferentes intromisiones a la pantalla grande, ya que a pesar de que inician con cierto éxito por la expectativa que genera no ha llegado a dar un producto que mantenga a todos los fanáticos contentos, es por ello que como cada cinta de superhéroes que se estrena esta semana, tendré las expectativas más bajas para el regreso del Hombre Araña a la pantalla grande, ya que siempre es mejor sorprenderse por un buen producto que era inesperado, a tener que sufrir la decepción por tener expectativas altas.

