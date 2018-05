El mejor Guasón que se ha visto en la triste vida

Gotham ha sido una de las series de Warner Brothers que ha tenido una enorme aceptación entre los fanáticos de los cómics, esto a pesar de que el héroe principal de esta serie y esta ciudad es no ha tenido aparición formal en la historia, claro que hablamos de Batman; sin embargo la serie ha brillado por la aparición de los villanos más icónicos de la serie del hombre murciélago y eso le ha dado el éxito que ha mantenido a lo largo ya de tres temporadas.

La nueva temporada que está próxima a estrenarse, a finales de este mes, promete un giro aún más hilarante en la historia y desarrollo de la serie televisiva, esto ya que promete la incursión del villano más grande de Ciudad Gótica, el rey payaso del crimen, el némesis de Batman y causante de todas las bromas más letales del mundo, El Guasón.

Mediante sus redes sociales la productora, Warner Brothers, dio a conocer el adelanto de la nueva temporada de esta serie, misma que puede encontrar en internet ahora, en ella simplemente se muestra un panorama de la guerra que está por venir, el caos que caerá sobre la ciudad y la desesperación que personajes como James Gordon, Bruce Wayne y Alfred tendrán que encarar al combatir los malévolos planes del nuevo Guasón, que al parecer tendrá una actitud y agresividad similar al de la novela de Alan Moore, La Broma Mortal, lo cual promete mucho.

En temporadas anteriores la casa productora ya había explorado la posibilidad de traer al rey payaso del crimen a la vida, esto mediante un personaje llamado Jerome, el cual no sólo tiene la apariencia y la motivación para mantener la locura y la risa viva en Ciudad Gótica, además de que hace pasar un mal rato al héroe en turno, James Gordon, quien es sólo un detective más en la ciudad, aún no es nombrado Comisionado; además de que genera una ola de muerte en la ciudad, misma que al morir genera una réplica en muchos habitantes que ven a Jerome como un símbolo de una cultura nueva, un ícono cuya demencia debe ser mantenida y replicada.

Como es común en las historias fantásticas de los héroes y de Ciudad Gótica, no tardó mucho para que este personaje regresara a la vida, sin embargo siempre hay consecuencias y una de ellas fue una insana obsesión con Bruce Wayne, aún sin ser Batman pues es sólo un adolescente; así también se incluye a un nuevo personaje, Jeremiah, quien resulta ser un hermano gemelo de Jerome, pero más inteligente, calculador y sin maldad en su corazón, ya que ayuda a los mismos elementos de la policía de Ciudad Gótica a encontrar a su hermano y a salvar a Bruce.

Esto no parece nada distante de las viñetas de los comics, salvo por lo del hermano gemelo de quién parecía ser el Guasón en la serie, pero todo tiene un giro divertido que nunca se esperaría, el giro clásico del rey payaso del crimen, mismo que se revela después de tener nuevamente a un trágico final al caer de un edificio a un automóvil estacionado.

Su hermano, Jeremiah, encuentra una pequeña caja en su escritorio y la abre, es un juguete saltarín con un resorte que sale de su caja, éste le arroja a la cara una cantidad de gas de la risa, algo extraño y si estás familiarizado con Batman lector, sabes lo que significa este hecho… “vamos Batsy inhala profundo y dame una sonrisa grande… HAHAHAHAHAHAHA”, dice el Guasón.

La destrucción en la ciudad comienza, explosiones por todos lados, muerte y desolación en una ciudad que parece controlada por Jerome nuevamente, los medios lo muestran como la mente criminal detrás de todo, pero… ¿Cómo es posible si él murió al caer del edificio?, simple dejó un legado en su misma carne y sangre, Jeremiah con una mente más fría y calculadora se convierte en el primer gran Rey Payaso del Crimen, con su traje color púrpura y la demencia que lo caracterizan, “sólo hace falta un mal día para volver a la persona más cuerda en un total demente, no crees Batsy”, cuestiona el Guasón.

A pesar de ser un avance de la temporada nueva de tan sólo unos cuantos minutos, está lleno de grandes revelaciones sobre lo que pasará en Ciudad Gótica, la aparición momentánea de villanos como Firefly, Mister Freeze, el Pingüino; son sólo la cereza del pastel de la risa que ha preparado el Guasón para su gran entrada en esta serie televisiva, pero una imagen que resalta en todo el caos y destrucción es una aparente imagen de un personaje usando la máscara del hombre murciélago, lo cual genera la mayor de las expectativas… ¿Será acaso la entada del cruzado encapotado a la serie?, porque con un villano de tal magnitud se necesita un héroe de gran alcance, pero… ¡Bruce estará listo para este baile?... “Tú y yo vamos a realizar este baile siempre Batsy, cada vez será más intenso, pero tú nunca me matarás porque Batman necesita al Guasón, y yo no voy a matarte porque me diviertes mucho Batsy… HAHAHAHAHA”, finaliza el Guasón.

