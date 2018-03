La piedad no existe en los refritos

La década de 1980 dejó muchos precedentes en la moda, la cultura popular y sobre todo en los productos cinematográficos, uno de ellos que ha dejado huella a lo largo de los años es sin duda la historia de Karate Kid, donde el joven Daniel LaRusso logra vencer las dificultades que se le presentan en una nueva vida tras mudarse.

La historia se complica cuando se enfrenta a Johnny Lawrence, quien resulta ser un experto en artes marciales, campeón defensor de California y rápidamente se convierte en el rival de LaRusso.

Para llegar a vencer sus dificultades y su miedo a nueva vida Daniel LaRusso, interpretado en 1984 por Ralph Machio, tuvo la ayuda del señor Miyagi quien le enseña de una manera muy poco ortodoxa el arte del karate para que pueda competir en el torneo y mostrar que puede vencer el miedo y así tener una vida más tranquila en su nuevo hogar.

Por su parte Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, quien lo tiene aparentemente todo, una buena vida, una gran formación y al parecer el torneo asegurado, mantiene una fuerte presión en Daniel LaRusso, este básicamente es la premisa de la cinta Karate Kid, la cual tuvo gran éxito y se convirtió en una trilogía protagonizada por Daniel LaRusso y el señor Miyagi.

Una de las cosas interesantes de la secuencia principal de la historia es que siempre retomaban los hechos ocurridos en la primer cinta, un recurso que parece inagotable. A lo largo de los últimos años se han hecho diferentes refritos o nuevas adaptaciones de las viejas cintas de la industria cinematográfica, Karate Kid no fue la excepción pero no tuvo la respuesta que se esperaba entre el público y los fanáticos de la cinta original pero ahora con la inclusión de la televisión en línea y las series originales creadas para estas plataformas se busca retomar la idea original del Karate Kid, trayendo nuevamente a Ralph Machio y William Zabka a sus papeles icónicos, sólo que con el giro de que han pasado 24 años en el tiempo, pero la rivalidad entre Johnny y Daniel no ha muerto sino que han logrado llevarla más allá para dar una nueva pelea, la pelea que traerá de vuelta a la escuela agresiva y sin piedad de Cobra Kai, algo que no se puede permitir ya que su uso de la política de que el karate debe ser usado para agredir e imponer en lugar de sólo un método de defensa personal, una idea que resulta hasta cierto punto extraño, risible y muy desesperado para traer de vuelta a una legión de viejos fanáticos de la cinta original.

La idea, aunque algo descabellada, debemos admitir suena interesante, más que nada por el hecho de ver a los actores originales de la cinta de 1984, lo cual le da un plus a este refrito de Karate Kid, porque a pesar de que la historia busca darle continuidad a la vida de los personajes en su viuda adulta y la preparación de una nueva generación de practicantes de karate en California, en los avances que se han dejado ver en las redes sociales se puede apreciar que será el conflicto entre LaRusso y Lawrence lo que motive esta serie original de Youtube Red.

Una de los cosas que llama la atención en los diferentes adelantos de la serie es el aparente cambo de papeles que han tenido los dos personajes, además del nombre de la serie: “Cobra Kai”, que nos da una señal que el héroe de la serie pudiera no ser Ralph Machio como se presume en la serie original, sino que al ser el “perdedor” ahora Johnny Lawrence busca reivindicar el nombre de la escuela Cobra Kai y los valores de venganza y abuso que mantenía en la década de los 80 su sensei, el ex capitán del ejército John Kreese (Martin Kove), quien enseñaba que: “la piedad no existe en este dojo”.

La curiosidad sería la principal motivación para que más de uno de los fanáticos de Karate Kid tenga un acercamiento a esta nueva serie, que a pesar de dar continuidad se siente sólo como un refrito, además la ausencia de Noriyuki Pat Morita como el icónico señor Miyagi, será uno de los puntos a destacar, porque en ese entendido Daniel LaRusso debería ser el sucesor de este arte marcial del originario de Okinawa y buscar que el karate no vuelva a ser viciado por el maligno Johnny Lawrence; si la curiosidad no los motiva a ver esta seria al menos en algún momento, seguramente el morbo de ver a los actores originales 24 años después podría ser la motivación necesaria para darle una checada a esta serie que será original y exclusiva del servicio Youtube Red.

Sin duda habrá que esperar para tener un juicio más en forma de lo que será esta serie de Cobra Kai, donde esperamos que al fin se le justicia a Johnny Lawrence y se definan las teorías de muchos fanáticos que aseguran el malo de la cinta siempre fue Daniel LaRusso, y cómo no pensarlo si llega como un chico nuevo, el inicia la pelea con Lawrence, le baja a la novia, le quita el campeonato del torneo y después simplemente lo desecha, porque no tiene participación alguna en los películas posteriores, por eso debemos estar conscientes que Cobra Kai estará centrada en Lawrence y no en LaRusso, una ventaja para la maldad, porque al final, “la piedad no existe en los refritos ¿o si?”; “¡No sensei!”

teodoro.santos@milenio.com