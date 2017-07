El vampiro, la maga y el cazador excomulgado

Transilvania es el nombre que la cultura popular le ha dado a la región de Walacchia, Rumania; en ese pequeño poblado nació uno de los regentes más conocidos de este país europeo, Vald Tepes, conocido como “El Empalador”, y que el irlandés Bram Stoker inmortalizó como el Conde Drácula.

A partir de esta novela la cultura popular creo todo un imaginario de las creaturas de la noche, los denominados vampiros. Desde libros, leyendas series de televisión cómics, juguetes, películas y hasta los videojuegos han abordado este tema del Conde Drácula, mundos en donde lo que quiere es dominar a la raza humana, alimentarse de ellos y reinar por una eternidad; uno de los ejemplos más claros en los videojuegos es la saga creada por Konami, Castlevania en la cual no sólo tienen al Conde Drácula como personaje principal sino que también a una familia dedicada a cazar y vencer a este villano y a todos los de su estirpe.

En Castlevania siempre se toma el rol del cazador, un miembro de la familia Belmont, quienes han jurado que su linaje cazará matará a Drácula por la eternidad impidiendo de esta forma que logre sus obscuras ambiciones y así la humanidad pueda vivir tranquila, una historia que se ha desarrollado en el mundo de los videojuegos por más de 30 años y que ahora en conjunto con Netflix ha llegado a las pantallas de cientos de televidentes y usuarios de internet en una adaptación al anime.

La trama de esta serie animada se sitúa en Walacchia en el año de 1455, inicia con Drácula quien ya lleva cientos de años existiendo. Una mujer apasionada por la ciencia lo visita en su castillo buscando el conocimiento oculto que él posee, esta de más decir que esto lleva a una relación amorosa entre ellos, pero la tragedia es necesaria para una buena historia, 20 años después a esta mujer la acusan de brujería y es quemada en la hoguera, desatando la furia de Drácula.

Transcurre un año y las hordas del príncipe de la obscuridad han causado una terrible masacre, miedo y terror inundan las calles pero los buenos ciudadanos de Walacchia solo pueden esperar a morir bajo las garras de estos demonios, la iglesia ha instalado un tipo de ley marcial y ha ordenado cazar a todos los que estén relacionados con la magia o la brujería, el mundo parece todo un paraíso de obscuridad.

La misma iglesia que desató la furia de Drácula ahora busca poner orden, parece algo que no es posible en la vida real, la iglesia no ha causado más guerras y más muertes que el rey de los vampiros ¿o si?

Ese es el giro interesante de la serie, de acuerdo al año en que se sitúa la historia corresponde a 1476, en la saga de videojuegos el héroe en turno es Trevor Belmont, uno de los más icónicos cazadores de vampiros de la saga de Castlevania; pero en lugar de llegar al pueblo a querer salvar a sus habitantes de las garras de Drácula es un personaje desconsiderado y moralmente ambiguo que solo busca emborracharse y vivir una vida fácil, pero ¿por que?, ¿acaso no es un héroe?

La familia Belmont ha luchado contra el rey vampiro desde los 1094 cuando Leon Belmont hace el juramento de cazar a las hordas de vampiros y su rey, pero la iglesia acusó a este clan de prácticas de magia negra y por ello fueron excomulgados y desterrados de Walacchia, su hogar, y esto por los mismos habitantes que juraron proteger y a quienes habían salvado en innumerables ocasiones, así nadie tendría la disposición de salvarlos de las garras de la muerte.

A pesar de ser una serie bastante corta en esta temporada los cuatro capítulos que la componen son un muy buen inicio para introducir a nuevos fanáticos a la serie y cumple perfectamente los caprichos de muchos conocedores de la vieja escuela, esto debido a que retoma uno de los títulos de la saga que la ha vuelto emblemática y que muchos videojugadores anhelamos jugar en cada consola.

El éxito que ha tenido en gran medida es debido a los personajes y como ha logrado humanizar a los diferentes personajes, incluso al villano, Drácula; pero otro gran punto a favor es la animación fluida y el apego a la historia original de los videojuegos lo cual ha dado un producto bastante solido y fiel a la saga que muchos consideran icónica ya que su modo de juego e historia han logrado conquistar a más de un videojugador a lo largo de las décadas.

Una segunda temporada de esta serie fue anunciada y confirmada, esta vez serán ocho capítulos que nos llevarán a ver si Trevor Belmont es capaz de recordar el por qué del juramento de su familia o si podrá librarse de está responsabilidad para vivir la vida fácil que quiere, los puristas dirán que es necesario que esta saga sea respetada y que al final triunfe el bien, pero la saga bien podría extenderse con algunos giros dentro de la trama para generar algo mejor, como es el caso del juego Simphony of the Night, uno de las mejores entregas de la saga y que no es protagonizada por un Belmont. Por eso y porque la iglesia merece un escarmiento en este mundo imaginario, sería interesante que Drácula cumpliera sus objetivos por una vez, al final él siempre es el verdadero protagonista de la historia.

