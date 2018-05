El rugido de los felinos cósmicos… ¿o serán gatitos?

Siguiendo con la estrategia de utilizar la nostalgia generada por las grandes series animadas que llenaron de alegría la infancia de millones de personas en el mundo la empresa Cartoon Network tuvo la “innovadora” idea de traer de regreso, por segundo intento, la serie de los Thundercats, algo que ya había intentado en el año de 2011 con u. estilo diferente y una historia que no se veía relacionada con la serie original que llegó en la década de 1980, sin embargo no tuvo el éxito esperado por la cadena y eso los impulsó a buscar un nuevo enfoque para llegar a otro tipo de público, lo llaman Thundercats Roar, y parece una versión tierna de los felinos cósmicos que ni en sus peores pesadillas hubieran imaginado.

Algunos aún recordarán a los Thundercats como grandes guerreros con características y habilidades propias de grandes felinos de los cuales tomaban sus nombres como es el león, la pantera, el tigre, lince, chita, entre muchos otros; los cuales provenían de un planeta extraño llamado Thundera y por azar del destino llegaron al tercer planeta, el cual hace referencia a la Tierra, donde además de encontrar un espacio muy agradable para vivir y asentarse; encontraron enemigos que buscaban sus poderes y sus armas para hacer el mal.

Tras ese pequeño resumen, vemos que es una serie animada llena de acción, por lo que es congruente que cada personaje tenga un diseño fuerte, musculoso, imponente; como si le diera querido lector algunos esteroides a su gato mascota esperando que genere una fuerte musculatura parecida a la de He-Man o Superman, después de la un traje que curiosamente solo cubre sus genitales y le enseña a usar armas, suena como una serie ganadora, pero entonces por qué la nueva serie de Thundercats Roar, podría convertir a los felinos cósmicos en simples gatitos espaciales, allá vamos lector no desespere.

A pesar de que este nuevo proyecto de Cartoon Network no verá la luz hasta el 2019, ya ha comenzado a generar una fuerte expectativa en los fanáticos de la serie de 1985, así como algunos más de la nueva aventura de León-o (líder de los Thundercats) que vio la luz en 2011; esto al tener, como ya es costumbre, a las redes sociales como principales medios de difusión mediante un vídeo que circula mostrando los nuevos diseños de personajes de cada uno de los Thundercats, así como de sus enemigos: Mumm-Ra, Chacalo, Mandrilo, Reptilio y Vuitro, sólo por mencionar a los principales, todos ellos con un estilo muy infantil y lindo, así como leyó… lindo; debemos admitir que nunca se vieron tan bonitos y tiernos estos personajes, he ahí el riesgo.

Series similares han hecho este tipo de transición para tener una audiencia mayor cautiva, sobre en todo en público infantil que buscan un diseño más agradable para los pequeños, como fue el caso de Teen Titans Go!, lo cual no quiere decir que sea un desacierto, sino que simplemente hacen una transición; el riesgo real de Thundercats Roar al llegar a la pantalla chica radica en que encuentre un balance correcto de lo humorístico con la acción que debe tener la serie por su historia, algo que Teen Titans Go! ha logrado ya en sus años de transmisión y en su próxima película animada, por lo cual no es una mala apuesta por parte de los estudios Warner Bros, quienes se caracterizan por llevar increíbles productos animados al cine y a la televisión, como muestra de ello sólo se necesita un ejemplo, la serie animada y películas de Batman; por lo que se puede esperar que la serie nueva de los felinos tenga una producción bastante nueva.

Añadiendo esto a los trabajos de Cartoon Network para crear series exitosas con diseños tiernos de personajes, pero con un humor característico que combina la acción como Steven Universe, Regular Show, Las Chicas Súperpoderosas y Escandalosos, parece que tiene un sello de garantía de que será un éxito, además de que los creadores prometen mantener fiel seguimiento a la historia de la serie original de 1985, pero no cabe duda que será una transición extraña al ver a esos lindos gatitos levantando espadas y luchando contra una momia que más que malvada parece un ente tierno que se lleno de papel de baño, por lo que el humor deberá ser una parte fundamental de la serie si es que se espera que tenga el éxito esperado que busca la casa productora para atraer tanto a una nueva generación de fanáticos como para seguir manteniendo a los fanáticos que desde la década de 1980 mantienen su espada del augurio en sus cajas de juguetes, un reto que no será sencillo; ya que con los fanáticos nunca es sencillo ofrecer productos que satisfagan sus peticiones al 100 por ciento.

