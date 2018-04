Que llegue el fin de una era

Desde hace ya algunos meses se ha generado mucha expectativa por el reciente estreno de la cinta más nueva del universo de Marvel, Avengers: Infinity War, pero que significa todo este cambio, este nuevo panorama, un poderoso e invencible villano capaz de modificar todo el universo a voluntad y sobre todo la gran especulación y declaraciones de algunas personas de que personajes icónicos de las cintas de la casa de las ideas pierden la vida en esta cinta.

Antes de continuar leyendo lector, debo aclarar que no he visto la cinta aún, por lo que únicamente este espacio ofrece un análisis carente de los llamados spoilers acerca de la cinta, teniendo eso en cuenta si esperaba leer una reseña de la cinta, olvídelo y cambie de página, en cambio si busca un momento de diversión para echar a volar la imaginación mantenga esa idea y siga con su ávida lectura.

El panorama que plantean los rumores en las diferentes redes sociales acerca de personajes que mueren en la cinta, sin especificar quiénes, ha generado un descontento, preocupación e incluso lloriqueos por parte de muchos fanáticos, sin embargo antes de que su imaginación lo lleve a tomar decisiones que lamentará porque imaginó la muerte de Thor, Iron Man e incluso el Capitán América, primero debemos recordar que aún son personajes rentables de la editorial por lo que podrían revivir como lo han hecho en las viñetas de los cómics, así que absténgase de comer helado por la depresión y tome nuevos bríos para la vida, aún hay esperanza.

Pero el hecho de que pudieran permanecer muertos, sin importar quién sea en la cinta que pudiera perecer, sería un giro que podría dar mejores resultados a futuras cintas, como se ha explorado en los cómics, el caso más claro es el del Capitán América, quién en una edición que inundo y sacudió al mundo, pereció al finalizar la saga de Civil War, pero el manto de las bandas y estrellas no quedó fuera de la acción ya que James Buchanans Barnes, conocido como “Bucky” o el “Soldado de Invierno”, tomó el escudo e impartió justicia en nombre de su compañero caído, algo que no parece descabellado en el universo cinematográfico y lo cual podría darle nueva vida a un personaje que parece estar estancado.

En el mismo caso está Iron Man, quien no ha muerto en el universo marvelita, sin embargo podría haber algunos giros jocosos en las próximas cintas de la casa de las ideas, por ejemplo imaginemos a Pepper Pots como la nueva usuaria de la armadura convirtiéndose en la mujer de hierro, el universo del cine y de los héroes también requiere de paridad de género, y esta no sería mala opción, sobre todo al tener como actriz a Gwyneth Paltrow, que ya ha incursionado en la acción al enfrentar a los villanos en la tercera cinta de la franquicia, por lo cual sería un cambio interesante.

A pesar de que estos cambios suenan algo extraños y a la vez interesantes, además de únicamente hipotéticos, el cambio más radical sería la posible muerte de Peter Parker, Spider Man, ya que podría llevar a una exploración completa de la saga de los clones del arácnido, una que a pesar de que pocos conocen sería la más rentable del universo marvelita en la pantalla grane, debido a que ante la falta de Peter, el original, podrían explorar el sinfín de opciones que han reflejado las páginas de su historieta, desde el icónico Ben Reilly, como la araña escarlata, su sucesor Kain Parker, e incluso las versiones femeninas que han existido en el universo Ultímate, todos ellos compartiendo un mismo ADN, una misma personalidad y sobre todo una misma responsabilidad, pero lo increíble es que cada uno cuenta con alguna característica especial que les da una ventaja, por ejemplo Kain es más fuerte y más poderoso que los demás, esto al haber evolucionado más en su mutación arácnida.

Sin duda sería un panorama increíble poder observar estos cambios en la pantalla grande, sería como un reinicio del universo cinematográfico de Marvel, pero sabemos que al menos un personaje debe mantenerse del antiguo equipo para mantener los valores e ideales de este grupo que enfrentó a Thanos, el titán loco, pero quién sería, los únicos capaces de sobrevivir a un enfrentamiento mano a mano con el titán loco, serían Hulk y Thor, ambos grandes opciones para liderar una nueva generación de Vengadores, ellos han tenido un buen desarrollo y han madurado a lo largo de sus cintas, por lo cual sería una gran opción para que mantengan una esencia de lo que fueron los antiguos héroes.

Ya lo he enganchado lector, si su respuesta fue sí, lamentablemente debo reiterar que es sólo una especulación, una idea que vuela de la imaginación de un loco; si la respuesta fue no se alegrará saber que los desvaríos de la semana han finalizado, así como empiezan de golpe, sin aviso y dejando al lector con más dudas de las que tenía al iniciar su lectura, no debe agradecerlo, sé que soy diabólico.

teodoro.santos@milenio.com