:Que al parecer en la administración de Jorge Zermeño no se daría de baja a los empleados del municipio. Sólo a los mandos superiores, por obvias razones. Se refiere que en el caso de aviadores se borrarán de la nómina y no se permitirá que este tema vuelva a repetirse. El criterio que operará es: quien trabaje y brinde resultados, no tendrá de qué preocuparse. A saber.



:Que el gobernador electo de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, ha ratificado en diversas ocasiones su respeto a las instituciones involucradas en el tema electoral tanto locales como federales y en esta ocasión no será la excepción.



:Que el hecho de que el proceso electoral llegara al Tribunal Federal Electoral no es un tema que lo desestabilice ni a él ni a los actores políticos que están inmersos, al confiar en que son problemas regulares que se dan en una elección sobre todo de esa magnitud y con tan poca distancia entre uno y otro competidor.



:Que si el INE no da entrada a las pruebas presentadas por el PRI y el PAN éstos tendrían tres días para presentar ante el Tribunal Electoral la impugnación dónde presentando todos los argumentos jurídicos y técnicos con los que se cuenta, para el caso del PRI se aprobaría que Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña. Lo mismo operaría para el tema de Anaya. La moneda está en el aire.





