:Que jóvenes valores del panismo duranguense están apadrinados por el lagunero Marcelo Torres Cofiño. Y es que se debe recordar que a Torres Cofiño se le ocurrió organizar un concurso sobre propuestas legislativas desde la perspectiva de estudiantes de leyes cuando figuraba como diputado federal. En ese concurso, del cual Milenio formó parte como jurado, surgieron iniciativas interesantes presentadas por universitarios que dejaron con la boca abierta a más de uno. Los ganadores tuvieron la oportunidad de acudir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a presentar sus iniciativas ganadoras y de ahí les surgió la “picazón” de entrarle al mundo de la política.



:Que es el caso de un joven funcionario del gabinete de José Rosas Aispuro. Se trata de César Humberto de la Garza, actualmente sub director del DIF estatal en la Comarca Lagunera, de Durango y colaborador estrecho de la primera dama de Durango Elvira de Aispuro. Por cierto, una mujer sui géneris que es un cerebro detrás del trono. A ella se le atribuye mucho del triunfo del actual gobernador y su frase célebre es singular también: “que no te quieran, que te necesiten”. ¡Zaz! César Humberto es creación de Marcelo Torres Cofiño; Marcelo, su mentor. Hay que seguir de cerca a César Humberto, arrancó con el pie derecho en este mundo. Ojalá que este ladrillo no le produzca mareos.



:Que la CANACINTRA de Torreón dijo basta y llamaron a rendir cuentas a los legisladores Chuy de León y Luis Gurza. No, no fue debate. De los temas que se trataron hubo operación silencio, ¿pudo ser la ley anticorrupción? ¿ISN? ¿megadeuda? ¿el presupuesto de ingresos y egresos? Como sea, las cámaras empresariales están dejando de lado su pasividad y están invitando a los políticos un día sí y otro también para que cuenten todo lo que saben y lo que hacen. Todo muy cordial eso sí, hasta desayunito hubo. A eso se le llama gobernanza, sin consejos de por medio.



:Que lo dicho, los panistas se están moviendo fuerte en la capichucha mexicana para lograr que la elección de Coahuila sea anulada, no toda, nada más la de gobernador y en algunos municipios. Javier Guerrero, Armando Guadiana y Guillermo Anaya Llamas estuvieron en un espacio informativo nacional hablando del proceso. Y tienen la firme idea de que en la Ciudad de México hay mucho “ruido” y que ese “ruido” más que las pruebas, aunque es difícil, logre lo que buscan: repetir la elección. Mientras eso sucede, Miguel Riquelme sigue pensando en su equipo y en su gira de agradecimiento por todo Coahuila.





