:Que algunos medios de comunicación están hablando ya de los aspirantes al gabinete estatal. Y, aunque, aún no ha trascendido ningún nombre salvo que gente de la UA de C pudiera incorporarse al equipo de Riquelme, columnistas ya están postulando al ex secretario de Gobierno en pasados sexenios y actual diputado federal Armando Luna Canales. En el equipo de Riquelme se asegura que aún no hay nada para nadie.



:Que ante la posibilidad de que el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, renuncie al cargo para sumarse al equipo del gobernador electo, Miguel Riquelme, el tesorero de la institución educativa, Francisco Osorio, ha levantado la mano pues ya empezó a visitar escuelas y facultades de las tres unidades, al parecer con la venia del “alto mando”. Otro aspirante a la Rectoría es Salvador Hernández, quien ha permanecido un tanto relegado no obstante la importancia de su puesto: secretario general. ¿Quién será el ungido?

:Que se dice que la panista Esther Quintana Salinas sí se va a incorporar al Cabildo, de Saltillo ahora con Manolo Jiménez Salinas como regidora, asi lo hizo saber, al contrario de Miguel Mery Ayup, quien rechazó la posición en el Cabildo, de Torreón que presidirá Jorge Zermeño Infante. Ambos políticos como candidatos a la alcaldía tenían el derecho de ocupar la primera regiduría, según la reforma electoral vigente.



:Que el tema del Cañón de Fernández no es un asunto finiquitado pues en el Congreso de Durango aprobaron un programa de manejo deficiente y peligroso del Parque y lo ponen en riesgo. La votación fue de 12 a 1. Pero nadie de los votantes tuvieron en sus manos el documento a votar. Los 12 votaron por consigna. Los ejidatarios, dueños de la tierra, no fueron consultados. Están que arden y ojo, si ellos se retiran se acabó el estatus de protección del Cañón.





templete@milenio.com