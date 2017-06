:Que una comida de cumpleaños se convirtió en un acto anticipado de campaña. José Ángel Beltrán la organizó este fin de semana en Durango capital. Cumplió 40 años el Ex Presidente de Tamazula y ex diputado local en la LXVI Legislatura. Alrededor de mil personas asistieron y la novedad es que era pura clase política de todas las regiones.



:Que a la comida fueron dirigentes de sectores, ex diputados de la.camada del ex alcalde y ex presidentes de su tiempo. Destacó José Ramírez Gamero, diputados locales actuales como Adán Soria y Luis Enrique Benítez Ojeda, el Gober José Rosas Aispuro y Esteban Villegas (Que sueña con alguna candidatura). Esto es un destape para la Federal, lo interesante es la presencia del Güero Aispuro.



:Que ya a varios priistas en Durango se les empieza a despertar el amor por su gente, distrito o sector. Por ejemplo, la senadora Yolanda de la Torre empezó en abril y mayo con regalitos en las colonias. Y Maky el presidente del PRI de la capital, va a hacer un evento este miércoles y aprovechó el desayuno para invitar hasta a los meseros. O sea, ya varios andan levantando la mano.



:Que en el caso de Maky salió de diputado la pasada elección. Cuando murió Jorge Herrera Delgado fue diputado federal por ser su suplente. Y acaba de lanzar una campañita para darle respiración artificial a las seccionales del PRI.





