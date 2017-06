:Que es probable que el tema del jefe de Policía con civil de por medio para Torreón surgiera de que un ex agente de esa corporación (se supone ex director de la Policía, con un ex alcalde de extracción panista) coordinó parte de la campaña de Jorge Zermeño. No obstante, se habla de que aún es muy pronto para tomar decisiones. Sin embargo, los empresarios señalan que no se debe retornar al pasado si el proceso de seguridad camina mejor que hace 10 años.



:Que Jorge Zermeño dio anticipos de quienes pudieran ocupar cargos en su administración. No son cien por ciento seguros pero aclaró que personajes como Sergio Lara pudieran dirigir espacios importantes. Se dice que la Secretaría del Ayuntamiento. De hecho, ya había trabajado con Zermeño en su administración. Luz Natalia Virgil estará en la Comisión de entrega-recepción.

:Que el PAN no puede quejarse, obtuvo los mejores resultados de su historia en la elección de Coahuila. Casi le alcanza para ganar la gubernatura, con sus aliados y los otros partidos afines por primera vez estarán en condiciones de lograr la mayoría absoluta en el Congreso Local por lo que podrán avanzar en los pendientes que tanto se han quejado. Además recuperó Torreón, mantuvo Monclova, Acuña y Sabinas entre otros.



:Que el Partido Revolucionario Institucional, en contraparte, recuperó Saltillo con una diferencia de casi 49 mil votos, además mantuvo Piedras Negras y Ramos Arizpe y la mayoría de los demás municipios. La diferencia a su favor en la capital fue clave para que Miguel Riquelme ganara la gubernatura. No obstante, la impugnación sigue.





templete@milenio.com