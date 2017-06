:Que ante la pérdida de Torreón, el PRI se formula varios planteamientos sobre su futuro inmediato. ¿Merecerá Miguel Mery una segunda oportunidad? ¿Podrán Rigo Fuentes, Mario Cepeda Junior, Román Cepeda y Luly Quintero quitarse la etiqueta de perdedores? Es tiempo de jubilar a Mario Cepeda Ramírez y familia? ¿El dirigente priista Shamir Fernández es el gran responsable de la derrota y hay que mandarlo a su casa, o es el indicado para buscar recuperar la Alcaldía? Difíciles decisiones le esperan al tricolor.



:Que los rumores, sin embargo, siguen siendo fuertes en torno a que estos personajes a pesar de haber caído, siguen de pie. Ni los jubilan, ni los retiran. Cepeda Junior a la Sub Secretaría de Desarrollo Social, Rigo al PRI, Shamir aún es incierto su futuro y Mery es posible que reciba alguna oportunidad en el equipo estatal en cuanto todo se defina. Se avecinan cambios, es probable, porque esta historia electoral no ha concluido y no terminará.



:Que Jorge Zermeño nunca pensó que su propuesta de asignar a un civil la conducción de la seguridad en Torreón generaría tal cantidad de reacciones entre la farándula empresarial, que no política. Ya los grupos, quienes semana a semana, han participado en las sesiones de evaluación, le pidieron respetuosamente que reconsidere su postura ante los embates del crimen organizado en los estados cercanos que de ninguna manera han menguado su poder. El dato duro está en si Zermeño llegando al escritorio de la presidencia escuchará las razones de las autoridades militares, empresarios y sociedad sobre este punto. Al tiempo.



:Que desde la redacción de Milenio Diario La Opinión se envía un afectuoso abrazo para nuestro director Carlos Marín ante el sensible fallecimiento de su señor padre Don José Marín Valero. Aconteció ayer. Qepd. Pronta recuperación.





