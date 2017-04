:Que la caída del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, la noche del sábado en Guatemala, representa para el gremio político un paso importante. Y contrario a lo que muchos opinan no genera miedo, es un impulso para quienes no querían creer que se iba a hacer justicia. De todas formas este tema genera debate, para algunos es una medida electorera y para otros lo que hacía falta para recuperar algo de credibilidad en las instituciones.

:Que de todas formas muchos aprovecharon el momento para replicar en redes sociales a todos los políticos que en algún momento se tomaron la foto con el ex gobernador en desgracia, pero en su momento de gloria. Entre ellos balconearon al independiente Javier Guerrero. En defensa de Guerrero, no es culpable de la reputación que sus conocidos tengan, ni de las cosas negativas que ellos hagan.



:Que la ciudad de Viesca este año rompió récord en la Procesión del Silencio, con más de 12 mil personas, en su mayoría feligreses, que por tercera ocasión acudieron al llamado de la Diócesis de Torreón, en lo que poco a poco, se ha convertido en un evento cultural y religioso que logra detonar la economía de esta población.



:Que el alcalde Marcelo Quirino, fue visto hasta altas horas de la noche recorriendo los lugares donde cientos de familias acamparon. La Gran Plaza, sirvió como campamento, después del concierto de la Camerata de Coahuila. ¿Será la nostalgia por ser este su último evento? Lo cierto es que el edil estuvo tanto para la foto como para acompañar a la Virgen en la procesión.





