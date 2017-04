:Que al menos en apariencia el senador panista Luis Fernando Salazar lleva las cosas en calma con su líder Ricardo Anaya y aunque se sabe que hubo distanciamiento, ya se sentó a la mesa en eventos de Anaya.No obstante, en algunas otras actividades en las que Ricardo Anaya y Luis Fernando han coincidido se sientan juntos, pero en lados opuestos. Ahí está la rueda de prensa del pasado martes en Torreón donde ambos dieron discursos, pero ni se mencionaron.



:Que en el mitin en Francisco I. Madero, Coahuila el martes se rompió lo ceremonial y el protocolo; el candidato a alcalde Carlos Cepeda le dio un giro cómico al mitin. Desde antes en todas las actividades Guillermo Anaya parecía enojado por sus temas. Regla número uno: no robarle el reflector al líder. Hasta parecía que Carlos Cepeda acumulaba más simpatías que Anaya. Y no, no es pariente del ex alcalde priista de Torreón.



:Que hay preocupación entre los priistas de Gómez Palacio, porque no se ve que haya intención de modificar la actitud en el equipo de la primera autoridad de aquel municipio. El equipo sigue confrontándose con actores políticos y los ciudadanos molestos por fallas en áreas básicas como la limpieza. A la primera autoridad la tiene secuestrada su equipo, que no pasa corriente, que no permite que nadie entre al círculo y que en lugar de llevar datos llevan chismes. A las lideresas las tienen abandonadas y sin apoyo para gestión.



:Que para la clase empresarial es de alarmar la cantidad de información falsa y de desprestigio que circula en redes sociales de y contra todos los candidatos. Es una vergüenza la cantidad de cosas falsas que se dicen. Se preguntan: ¿si son verdad porque no denunciar? Es el claro ejemplo del uso de información de relumbrón para ganar adeptos aunque al final no se quiera hacer nada.





