:Que a pesar de no haber una convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en Durango los dos candidatos que sonaban con más fuerza se pusieron de acuerdo. Lorenzo Martínez Delgadillo, quien funge como secretario general, será el nuevo dirigente. Rómulo Campuzano, ocupará el cargo que desempeña su compañero de fórmula. Martínez Delgadillo es un político fuera de foco mediático en algunas ocasiones, ex alcalde de Santa María del Oro y ex diputado local.



:Que con esta decisión de grupos, los panistas menos tradicionales y más operativos en terreno, son los que ganan. Un afectado en parte por esto, es Jorge Salum del Palacio, quien se mostró del lado de Campuzano durante el tiempo de reuniones con los panistas y en su actual responsabilidad se le percibe participativo con generación de iniciativas en el Congreso local. Quizá busca seguir en el ánimo de la gente y volver a competir por la alcaldía de Durango.

:Que Yadira Narváez si se desempeñó en una administración gomezpalatina, pero no la que encabezó Leticia Herrera Ale, sino el ex alcalde Octaviano Rendón Arce. Venía de ocupar el organismo operador del agua en Durango capital, con el actual gobernador de Durango José Rosas Aispuro, en ese tiempo alcalde de la capital. Se nos cruzaron los cables, porque, en efecto, quien ocupó SIDEAPA en la pasada administración de Leticia Herrera fue Adelmo Ruvalcaba.



:Que a pesar de que sufrió una caída, por la cual se fracturó un pie, el candidato a alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante, desarrolla su campaña y recorre sectores poblacionales de la ciudad a pie, lo que le reconocen sus compañeros de fórmula. Miguel Mery, por su parte, no para de demostrar su habilidad física, aunque sus colaboradores ya le tienen miedo, porque debieron meterse a entrenar unos meses atrás para no verse mal frente a su candidato. Las singularidades de las campañas.





