:Que ya se definieron las candidaturas para los Distritos de Torreón al interior del PRI en Coahuila. Tras amarres y concesiones quedan de la siguiente manera: Distrito 8, Lourdes Quintero, en el 9, Mario Cepeda; en el 11, Rodrigo Fuentes y la gran sorpresa es que Román Alberto Cepeda se queda en el Distrito 10. Por cierto, se dice que Rigo y Román son los más cercanos a Riquelme, por lo que de ganar estarían en la posibilidad de dirigir al Congreso. Ya les sugieren: a ponerse las pilas.



:Que los bloqueos a las casetas de cobro ubicadas en la Comarca Lagunera no sólo vararon a cientos de viajeros que buscaban trasladarse a Durango o Chihuahua, también los políticos la “sufrieron” para llegar hasta sus lugares de origen. Fue el caso de Augusto Ávalos, legislador local de Acción Nacional por Durango y del ganadero y ex alcalde de Torreón, Carlos Román Cepeda. El propio Carlos Román Cepeda se quedó varado en la caseta de León Guzmán y hasta la giró de reportero gráfico al enviar fotografías del bloqueo a sus contactos de los medios. 2017 pinta para difícil y lo que le sigue.



:Que aun no es electo candidato del priismo a la alcaldía de Torreón el regidor con licencia Miguel Mery Ayup y ya lo están golpeando en redes no porque sea un mal elemento sino porque legalmente estaría impedido de participar ante el tema de que su cargo es de elección popular. De un lado se dice que sí puede luchar por el cargo, pero los panistas están anticipando que este tema se judicialice. Lo dicho: no será un proceso terso.



:Que en las redes sociales se consignó la continua ola de renuncias y licencias. En el ayuntamiento de Saltillo dejaron su cargo Esther Quintana, Juan Carlos Guerra y Juan Salas, en el Congreso del Estado de Coahuila la diputada Lili Gutiérrez. Arre: a las candidaturas.











templete@milenio.com