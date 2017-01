:Que existe incertidumbre en el PRI. Para los tricolores en Durango las preocupaciones son mayores: temen que el método y la designación para renovar la dirigencia estatal se dé desde la Ciudad de México y con ello fracturar más al partido. Y si a esto, se le agrega la desaprobación ciudadana por los incrementos en los combustibles, el priismo podría no recuperarse. En los sitios para la “grilla” es de lo que se habla recurrentemente.



:Que la guerra de los “dimes y diretes” este mismo mes subirá de tono, luego de que el Partido Acción Nacional, asegura tener las pruebas suficientes para pedir la salida de un par de funcionarios del gobierno del estado, luego de circular en redes sociales un audio donde presuntamente el titular de la Secretaría de Desarrollo Social Rodrigo Fuentes Ávila, invita a un grupo de “amigos” a sumarse al proyecto del alcalde con licencia de Torreón Miguel Riquelme, ante lo cual los diputados locales del blanquiazul buscarán darle juego al tema.



:Que en otra entidad, también se “cocina” una sorpresa para el senador con licencia Luis Fernando Salazar, esto tras presuntamente apoyar las candidaturas bajo términos poco apropiados, lo cierto de todo esto es que la guerra sucia se aproxima y como sucede en la jungla política, sobrevivirá no el más fuerte si no el más inteligente.



:Que los alcaldes de Monclova, el panista Gerardo García, y de Acuña, Lenin Pérez, de la UDC, pidieron este lunes licencia para dejar sus cargos. El primero busca ser candidato del PAN a gobernador o una diputación local. El segundo va por la candidatura de la UDC a la gubernatura, a menos que una negociación lo lleve a declinar, en cuyo caso pudiera buscar una diputación local. Los que también se irán hoy son Miguel Mery, Lourdes Quintero y Mario Cepeda, del Cabildo y presidencia municipal de, Torreón.