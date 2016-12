:Que no porque sea muy su gusto sino porque tiene que obedecer, el gerente general del Simas, Xavier Herrera, se prepara para fungir como operador financiero de la inminente campaña de Miguel Riquelme. En su lugar quedaría el gerente administrativo Omar Morales, aunque también le ha hecho el ojo el regidor panista-priista José Ignacio Corona, consejero del organismo operador de aguas. Como es muy dado a adelantarse a los acontecimientos, Xavier Herrera ya se ve como secretario de Finanzas del Estado.





:Que la tan anunciada reunión de los priistas en Durango con el delegado se ha pospuesto durante días. Y representantes de las diferentes corrientes se han manifestado ya. Quien llama la atención ahora es Jorge Clemente Mojica Vargas, asociado con el grupo que ahora lidera Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio. A pesar de ser capitalino su rumbo político se define a Gómez Palacio. Entonces son tres grupos principales: los ismaelitas con Luis Enrique Benítez; La Laguna con Mojica Vargas y los priistas de la vieja escuela con Rosauro Meza. Habrá que esperar la tan esperada reunión.



:Que el ex gobernador de Durango Ismael Hernández Deras es como el “Ave Fénix”. Cuando pensaban que ya estaba muerto, lo nombran como delegado en el Estado de México. De ahí que si sale todo bien, es factible que se vaya a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. No es broma. Es muy en serio.





:Que en la guerra de las demandas que está en el calor de las precampañas políticas como una “guerra sucia” para desprestigiar al contrincante el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), tiene un as bajo la manga que dará a conocer a principios del próximo año, en este tema están involucrados altos personajes del Partido Acción Nacional (PAN), por ende de Coahuila y será hasta que las cosas agarren más calor.