:Que el Gobierno Federal debe ponerse las pilas en el tema de la reconstrucción de la carretera Cuencamé- Río Grande en los límites de Durango con el estado de Zacatecas. Las condiciones físicas de esta vía libre son deplorables y peligrosas. Y aunque se cuenta con una carretera de cuota como vía alterna, para quienes transportan bienes y servicios por la libre, ante los altos costos de la primera, resulta un reclamo justificado a las autoridades federales, porque en ese nivel no se atienden las quejas. El otro tema, más serio aún, es que en esa carretera opera una banda de asaltantes que a plena luz del día, comete sus fechorías y despoja de sus bienes y unidades motrices a quienes se arriesgan a transitar. No hay vigilancia.



:Que varios ciudadanos pasaron las de Caín, cuando a las 5:57 de la tarde, fueron despojados de su vehículos en la carretera citada, en el entronque ramal a Santa Clara. Tras sufrir el asalto, fueron abandonados en el camino y gracias a que otros viajeros se pararon a auxiliarlos la historia no pasó a mayores. El dato es que no es la primera vez que un relato de terror como este es relatado. El problema es que no hay consecuencias, porque los asaltantes siguen “trabajando” como si nada. Tuvo que ser el gobierno estatal, el mandatario José Rosas Aispuro quien intervino para que se ubicaran las unidades abandonadas.



:Que los empleados del IMPLAN, de Torreón tienen instalado un “baño sauna” en sus oficinas. Y no, no se trata de un “lujito” del que pueden disponer por ser bien calificados en el desarrollo de su trabajo. Con las altas temperaturas que hay en la Comarca Lagunera, las oficinas de este organismo están convertidas en un horno, luego que la refrigeración está descompuesta y las autoridades municipales no prestan atención al problema. Los trabajadores tienen qué planear el desarrollo del municipio, bajo condiciones extremas. Imagine el infierno de dos a cinco de la tarde. No hay que ser, cuando menos un ventilador.



:Que Pedro Ávila, a pesar de su edad, es un político reconocido como líder más allá del PRI. Y es bien visto por los sectores populares. Y Francisco Franco por el Verde Ecologista, es un personaje del que todavía en estos momentos se lamentan los priistas haberlo dejado ir. Además se integró con una campaña diseñada para las actividades de las personas y no de la manera tradicional de pedir el voto, sino que mediante la convivencia se conozcan votante y votado.





