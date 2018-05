:Que con tal mezcla de ideologías, no extraña que un ultra panista, hasta dirigente del blanquiazul en Torreón, Coahuila esté ahora respaldando a un ex futbolista y candidato a gobernador en el estado de Morelos, de otro partido político. Los personajes en cuestión son Miguel Batarse, empresario y ex fan del blanquiazul y Cuauhtémoc Blanco. Batarse es ahora ferviente seguidor de Blanco, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia. Y aunque en su primer cargo político la verdad hizo un pobre papel, no tiene duda que ganará por un tema de popularidad. Bueno.



:Que después del puesto de consolación que le dieron al ex alcalde interino Jorge Luis Morán como director del Instituto de la Vivienda Popular, en Coahuila llama la atención que los funcionarios de la Tesorería en el anterior gobierno municipal se han quedado esperando que los llamen para un cargo en el gobierno estatal. Desde el ex tesorero Enrique Mota, hasta los ex subdirectores Brenda Guevara y Sergio Michel, incluso Javier Lechuga, contralor y luego responsable de Egresos, parece que no tienen cabida en el equipo del gobernador Miguel Riquelme.



:Que en la sesión de este martes del Tribunal Estatal Electoral, de Durango se deliberó que para la figura de candidatura común se podría realizar alianza entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, excluyendo a Movimiento Ciudadano. Fue un duro golpe para José Ramón Enríquez para apuntalar perfiles afines a su causa política y facilitar su campaña.



:Que la reacción fue inmediata, mientras se escuchaba la deliberación de los magistrados, Gerardo Rodríguez, regidor con licencia salió de la sala visiblemente molesto y sin dar entrevistas a los medios de comunicación. Rodríguez es un apasionado de Movimiento Ciudadano y un frente de defensa para Enríquez Herrera, cuando era necesario y cuando estuvo en la alcaldía capitalina, era quien respondía a las críticas.





templete@milenio.com