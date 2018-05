:Que el Reglamento Municipal de la Plaza Mayor, de Torreón, sí existe uno, impide el uso de colores en el piso de este espacio público, además de que le brinda un aspecto muy “raro”. Ayer los ciudadanos empezaron a opinar sobre la acción que generó la atención de los regidores de oposición. La mayoría señaló que hay cosas más urgentes de atención que maquillar este paseo público, porque se ve mejor naturalito. Así como estaba, ¿para qué rizar el rizo?



:Que como se señaló en este espacio, Irma Leticia Castaño Orozco, no quedó desprotegida y ahora le toca encabezar la delegación de Profeco. No es una posición muy cómoda, porque tiene qué meter en cintura a los comerciantes prestadores de servicio que se quieran pasar de lanza. Por fortuna, Leticia ya trae callo y colmillo asi que seguro le irá bien en la dependencia federal. No la dejaron “descobijada”, luego de quedar fuera de la planilla de Toño Gutiérrez Jardón.



:Que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional estará en La Laguna de Durango el próximo viernes 4 de mayo. De manera tentativa, Damián Zepeda brindará una serie de entrevistas a los medios locales, aunque aún no ha sido dada a conocer su agenda completa.



:Que ante las declaraciones del regidor Enrique Sarmiento, donde advierte que las canchas de fútbol venden cerveza a horas impropias, se dice que hay un fin político debido a que un regidor, pero de la bancada panista, es socio de una de las canchas. ¿Golpeteo?





templete@milenio.com