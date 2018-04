:Que en Torreón ya varios funcionarios aprovecharon estas semanas pasadas para empaparse de las leyes y tiempos electorales, luego que las campañas ya empiezan y no quieren caer en alguna provocación o excusa para que otros partidos se aprovechen y puedan acusarlos de quebrantar algún tipo de ley o veda electoral. “El miedo no anda en burro”, eso es definitivo.



:Que en el municipio de Lerdo se recibió con mucho agrado la propuesta de Gerardo Pantoja, hijo de un reconocido empresario, para contender de manera independiente por el distrito local 13. El camino es largo pero esta propuesta viene a dar algo de frescura a las candidaturas. En realidad, hasta este momento el proceso electoral ha estado de lo más tranquilo, el panorama cambiará cuando arranquen las campañas.



:Que quienes están sufriendo horrores para integrar la lista de representantes de casilla son los seguidores de Morena. Nadie le quiere entrar a esa labor. Se pensaba que la marca López Obrador daba para todo y nada, en La Laguna de Durango no quieren participar.



:Que quien aprovechó la gira de Meade a Monclova fue la candidata a senadora Vero Martínez, quien entre reunión y reunión, evento y evento aprovechó para continuar con amarres de personajes de la región Centro.



:Que en pleno proceso electoral, al flamante director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Mario Cepeda Villarreal, no le ha temblado la mano para emprender una cacería de brujas al interior de la dependencia. Prácticamente desde que llegó al cargo, el 15 de febrero, y no obstante que la mayoría de empleados y trabajadores, por lo menos se supone que tienen afiliación priista, Mayín no ha dejado de dar bajas a diestra y siniestra para colocar amigos y familiares. El proceso comprende a unos 70 empleados, a decir de ellos mismos.









