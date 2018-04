:Que el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme ya sostuvo su primera reunión de trabajo con el Secretario de Estado, en Texas, Rolando B. Pablos, en la cual se trataron temas que interesan a ambas regiones como seguridad, desarrollo económico, educación, fortalecimiento al proyecto Port to plains, la Reforma energética y migración. El tema más fuerte fue establecer una oficina en Texas para la promoción del Estado de Coahuila. La reunión se llevó a cabo en el Capitolio de Texas en Austin, en la primera visita oficial del mandatario a los Estados Unidos de América. Por allá lo acompañaron el Secretario de Gobierno, Jesús María Fraustro y el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Los “conse”.



:Que el Partido Duranguense es el primero en la lista como candidato a perder su registro, siempre en alianza con el PRI. En esta ocasión decidió probar suerte en la alianza del frente y al no concretarse está en alto riesgo de desvanecerse del ámbito político. El PRD, aliado incondicional del PAN, con todos sus problemas internos y con sus más importantes cuadros instalados aún en puestos municipales y estatales tendrá que recurrir a quien sea y que quiera entrar al quite para buscar también mantener su registro.



:Que para Movimiento Ciudadano cuya principal marca es el doctor José Ramón Enríquez, el problema no será menor ya que también sus principales figuras continúan aún en cargos y no pueden contender, por lo que esperarán que sus candidatos se vean favorecidos, especialmente en la capital, por el voto cascada que arrastre el de Enríquez. Para Acción Nacional el problema de encontrar candidatos no fue tan grande ya que sí cuentan con cuadros representativos, aquí lo difícil fue que se pusieran de acuerdo en tan poco tiempo.



:Que con la pasada búsqueda de 60 nuevos candidatos a diputados locales y con tal dispersión de votos, esto trajo algunas bocanadas de aire para el PRI que esperaba que el resto de los partidos siguieran destruyéndose y ellos seguir avanzando poco a poco, así como el Panal y el Partido Verde, quienes están ante la gran oportunidad de consolidarse como una verdadera opción en solitario.





